Выставку Верещагина в Третьяковке посетили более 100 тыс. человек

Третьяковская галерея продлевает время работы Новой Третьяковки по воскресеньям до 21:00 в связи с повышенным интересом к выставке Василия Верещагина . За месяц ее посетили более 100 тысяч человек, рассказали в пресс-службе музея.

Там напомнили, что Третьяковская галерея разработала систему покупки билетов на любую дату и время до конца выставки. Во время работы музея открыты три входа — для тех, кто собирается купить билет на месте на текущий сеанс, кто купил билет заранее офлайн или онлайн, а также для участников программы «Друзья музея» и посетителей с правом внеочередного прохода", — отметили в пресс-службе.

Ретроспектива Верещагина открылась в Новой Третьяковке 7 марта и продлится до 15 июля, напоминает «Вести FM».

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