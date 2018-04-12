Более 50 художественных работ из фондов Дербентского музея представили в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. / ТАСС /. Более 50 произведений из фондов Дербентского музея-заповедника «Дербент — окно на Восток» представили в Мемориальном комплексе Славы в Грозном. Об этом сообщил ТАСС главный специалист по связям с общественностью дагестанского музея Роман Сафанов.

"Выставка художественных работ из фондов Дербентского музея-заповедника «Дербент — окно на Восток» проводится в рамках реализации программы обменных выставок между музеями Российской Федерации. В собрание экспозиции вошли более 50 произведений. «Дербент — окно на Восток» является яркой страницей культурной жизни Северного Кавказа, где искусство формирует единый сознательный эстетический подход к явлениям действительности", — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, обменная выставка знакомит с историей и культурой древнего Дербента и призвана консолидировать культурно-рекреационное пространство народов Северного Кавказа. Она продлится до 7 мая.

"В августе 2017 года в нашем архитектурном комплексе «Цитадель Нарын-Кала» также прошла выставка картин фондов Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова, посвященная Дню рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова", — добавил Сафанов.