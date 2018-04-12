В Париже открылась выставка фотографий космонавта Геннадия Падалки

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости . Выставка фотографий «Диалог: Земля — космос», приуроченная ко Дню космонавтики, открылась в Российском центре науки и культуры в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

На выставке представлены работы летчика-космонавта и абсолютного рекордсмена мира по суммарному времени пребывания на орбите Геннадия Падалки . Все фотографии были сделаны космонавтом во время нахождения на орбите.

В рамках выставки также представлены работы фотографа Сергея Свашенко, сделанные им на Северном Кавказе.

Официальный рекордсмен мира по суммарному пребыванию в космосе Геннадий Падалка побывал на орбите пять раз и совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.

В 2015 году в честь своего десятого выхода в открытый космос Падалка сделал свое знаменитое «космоселфи».