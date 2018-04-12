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В Париже открылась выставка фотографий космонавта Геннадия Падалки
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В Париже открылась выставка фотографий космонавта Геннадия Падалки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости. Выставка фотографий «Диалог: Земля — космос», приуроченная ко Дню космонавтики, открылась в Российском центре науки и культуры в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены работы летчика-космонавта и абсолютного рекордсмена мира по суммарному времени пребывания на орбите Геннадия Падалки. Все фотографии были сделаны космонавтом во время нахождения на орбите.
"Я надеюсь, что эта выставка, этот день будет поводом вспомнить о первых людях, покоривших космос. Это, конечно, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая", — сказал на открытии экспозиции представитель Кубанского фотографического общества Николай Беденко.
В рамках выставки также представлены работы фотографа Сергея Свашенко, сделанные им на Северном Кавказе.
Официальный рекордсмен мира по суммарному пребыванию в космосе Геннадий Падалка побывал на орбите пять раз и совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.
В 2015 году в честь своего десятого выхода в открытый космос Падалка сделал свое знаменитое «космоселфи».
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