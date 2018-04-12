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В преддверии дачного сезона в «Экспо-Волге» открылась выставка «Ваш коттедж»
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В преддверии дачного сезона в «Экспо-Волге» открылась выставка «Ваш коттедж» 

ТРК Губерния 59 минут назад
С приходом весны начинается активный загородный сезон. Широкий спектр предложений рынка готовой загородной недвижимости и благоустройства придомовой территории предлагают самарцам участники выставки «Ваш коттедж», которая открылась на площадке комплекса «Экспо-Волга». Познакомился с экспозицией и наш корреспондент Владислав Жирнов.
Без малого 100 компаний собрались в стенах «Экспо-Волги» на юбилейную, 10 выставку «Ваш коттедж». Ведущие производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру собрались здесь для демонстрации новинок и лучших технических решений в сфере коттеджного строительства. «Выставка давно стала эффективной и успешной площадкой для коммуникации строительной отрасли прежде всего с частными заказчиками, но и не только с ними. Что особенно важно — на выставке постоянно проходят деловые встречи, мастер-классы, обучающие семинары по целому ряду направлений в строительстве», — рассказал генеральный директор «Экспо-Волги» Андрей Левитан.
Наибольший интерес у посетителей выставки традиционно вызывает современная инженерия, например, автономное отопление загородного дома. Построить комфортный загородный дом поможет керамзит — материал во многом уникальный. Его выпускает самарский завод «Спутник». Материал может использоваться вместо грунта для выращивания растений, как утеплитель и материал для строительства блоков Завязать деловое сотрудничество с самарским заводом «Спутник», как и с другими производителями, можно, став посетителем выставки. «Ваш коттедж» будет работать с 12 по 15 апреля включительно.
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