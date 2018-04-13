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Общедоступный «Василий Верещагин»: Третьяковка продлевает рабочий день
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Общедоступный «Василий Верещагин»: Третьяковка продлевает рабочий день 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Третьяковская галерея продлевает время работы выставки до 9 вечера. Попасть на «другого Верещагина», воина, изображавшего ужасы войны, и пацифиста, ставшего первым соискателем на Нобелевскую премию за пацифистское направление картин, стремятся многие. За первый месяц число посетителей перевалило за 100000 человек.
Принимая во внимание повышенный интерес публики к художнику, который не боялся «жертвовать своей кровью, своим мясом… иначе будет не то», Третьяковская галерея разработала систему покупки билетов на любую дату и время. Кроме того, открыты три входа — для тех, кто собирается купить билет на месте на текущий сеанс, для тех, кто купил заранее оф— или онлайн, а также для участников программы «Друзья музея» и посетителей с правом внеочередного прохода.
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