Самые интересные события Москвы с 13 по 15 апреля

Грядущий уик-энд обещает много интересных выставок: среди них, например, номинанты премии современного искусства «Инновация», а также невероятные скульптуры художника грузинского происхождения Андро Векуа, впервые выставляющегося в Москве. Также в программе концерт «Курары» и лиричный спектакль о Чехове.

Концерт группы «Курара»

В пятницу, 13 апреля, в музыкальном баре «Мумий Тролль» состоится концерт группы «Курара», посвященный десятилетию альбома «Механизмы». Лидер группы Олег Ягодин рассказывает, что десять лет назад этот альбом и песня «Нас двое» с него вывели группу за пределы их родного Екатеринбурга. «Впервые на этом альбоме я стал писать тексты здесь и сейчас, а не использовать подростковые наброски», — говорит он. Начало концерта в 21:00, стоимость входного билета — 1000 рублей.

Выставка «Номинанты премии Инновация-2018»

Инновация — первая и наиболее авторитетная российская премия в области современного искусства, поддерживающая работающих в этом направлении авторов. Выставка номинантов пройдет в Российской государственной библиотеке. Среди них: Егор Федоричев с проектом «Untitled», Игорь Самолет «Завтрак для Артема» и «Пьяные признания», выставка Кирилла Савченкова «Office of Sensitive Activities», «Migratio» Валерия Айзенберга и ряд других интересных современных российских художников. Работы вписаны в интерьеры Ротонды, Мраморной лестницы, Деревянной лестницы и читального зала. Как часть инсталляции используют библиотечные интерьеры, витрины и мебель. Вход свободный.

Фильм «Мама навсегда»

Фильм состоит из трех новелл, снятых разными режиссерами. В первой истории под названием «Стрела» рассказывается про новенькую ученицу в классе, которая решает преподать урок школьному хулигану. Новелла «Забытое» повествует о жизни режиссера театра глухих, который из-за адюльтера со своей главной актрисой намерен развестись с женой. Часть «Мама» — про девочку-подростка, которая считает свою мать сестрой, но скоро перед ней раскроется шокирующая правда. Премьера фильма в кинотеатрах Москвы — 13 апреля.

Выставка Андро Векуа. Дельфин в фонтане

В музее современного искусства «Гараж» состоится выставка художника грузинского происхождения Андро Векуа. Он работает в разных техниках — от живописи до видеоинсталляций и скульптуры. Это и человеческие манекены в натуральную величину, выполненные из различных материалов — воска, строительной пены, бетона, гипса, алюминия, бронзы, — с посмертной маской вместо лица, и цикл экспрессионистских портретов и пейзажей. Выставка продлится до до 21 мая, стоимость входного билета — 500 рублей.

Спектакль «Ваш Чехов»

Лиричный спектакль, героями которого стали сам Антон Павлович Чехов , он же Антоша Чехонте и Человек без селезенки, его родные и возлюбленная Лика Мизинова. Режиссер постановки — актриса театра Анна Артамонова , она же автор пьесы. Спектакль состоится в театре Et Cetera, в воскресение, 19:00. Стоимость билета от 1500 рублей.

Выставка «Родная лапка»

В лофте «Fotofaktura» в воскресенье открывается выставка-пристройство под названием «Родная лапка». Посетители смогут поиграть с кошками (их около 60), поучаствовать в таинственном квесте, а также приобрести сувениры с котами и вкусно поесть. Дизайнером проекта выступила Яна Франк — популярный блогер, художник и писатель. В случае, если вы ищете питомца, с выставки можно будет забрать его к себе. «Родная лапка» работает с 14:00 до 18:00, вход свободный.

На выставке, проходящей в выставочном зале «Загорье», будут представлены репродукции самых известных живописных работ знаменитого художника, чертежи, а также фотографии и макеты изобретений. Фигура Леонардо да Винчи очень многогранна — он и изобретатель различных механизмов, и первооткрыватель многих явлений, и виртуозный музыкант, а еще картограф, ботаник, анатом. Стоимость входного билета — 100 рублей. Выставка откроется 13 апреля и будет работать до 27 мая.