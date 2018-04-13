Снимки из прошлого: в Instagram появилась страница об истории Петербурга XX века

Прошловековые работы ленинградского фотографа Маши Ивашинцовой получили новую жизнь на просторах instagram. О неординарной судьбе создателя снимков и до недавнего времени малоизвестного мастера городской фотографии читайте в материале «360».

Найденные негативы

Маша Ивашинцова активно фотографировала в Ленинграде/Петербурге начиная с 60-х годов и вплоть до конца 90-х прошлого века, но никому не показывала своих работ. Некоторая часть ее снимков все же была опубликована ранее, но большая часть кадров была показана зрителю совсем недавно.

В конце прошлого года дочерью ленинградского фотографа, Асей Ивашинцовой-Мелкумян, был найден «огромный архив негативов», в котором находилось около 30 тысяч кадров.

Ненапечатанные работы обнаружились во время ремонта на чердаке дома в Пушкине.

Маша Ивашинцова — известная муза и малоизвестный творец

Талантливый фотограф скончалась в 2000 году в возрасте 58 лет. До недавнего времени в узких кругах Маша была известна как муза поэта Виктора Кривулина и фотографа Бориса Смелова , чья выставка до 1 апреля проходит в Главном штабе в Санкт-Петербурге. Фотопортреты каждого из них в исполнении Маши являются яркими образцами ее неповторимого стиля.

Дочь Ивашинцовой Ася, рассказывает, что нечаянно обнаруженные на чердаке негативы, которые сама Маша, по словам близко знавших ее людей, скрывала исходя из скромности. И для Аси, и для других членов семьи эти снимки оказались большой неожиданностью.

Современный проект неизвестных ранее работ

В настоящее время Ася постепенной оцифровывает найденный архив. Ею запущен отдельный сайт, посвященный работам Маши — Mashaivashintsova.com. К ней уже обратились некоторые художественные галереи с просьбой выставить работы Маши, и люди, надеющиеся купить фотографии.

Летом 2018 года планируется первая посмертная выставка работ ранее неизвестного мастера в Вене.

На черно-белых фотографиях Маши Ивашинцовой можно увидеть портреты ее друзей и в то же время, снимки незнакомых горожан, случайно увиденных на улицах города. Но самое главное — это необыкновенный Ленинград. Его все еще узнаваемые улицы и ушедшие вместе с советской эпохой образы.

У Аси нет определенного плана действий со всеми найденными фотографиями. Ею оцифрована лишь небольшая часть коллекции, но, публикуя эти снимки, она делаетпродолжает дело своей матери.