Фотовыставка «Гол» в нижегородском Арсенале вошла в топ-5 культурных событий ЧМ по футболу 

Согласно рейтингу, в пятерку самых интересных культурных событий и выставок в музеях также включены три выставки в Москве (выставка об истории отечественного футбола на ВДНХ, выставка «Родченко и Степанова. Футбол» в Пушкинском музее и фотовыставка «Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу 2018» в Гараже), а также выставка «Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре», в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Выставка фотографий «Гол» проходит с 4 апреля по 26 августа. На ней представлены снимки «летописцев» советского футбола — трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых. На снимках — Лев Яшин, Олег Блохин, Пеле, Диего Марадона, Зинедин Зидан и другие звезды футбола. В современной части выставки — снимки лауреатов ежегодного международного конкурса на лучшую футбольную фотографию, а также фото из архивов агентства Reuters.
Ранее сообщалось, что выставку Василия Пахомова «Мгновенья» откроют в Русском музее фотографии.