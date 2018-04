О двух подделках в коллекции авангарда Ростовского музея 

В течение 2017 года Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (ГМЗРК) провел экспертизу принадлежащей музею коллекции произведений авангарда. Исследования проводились Институтом геологии докембрия (Санкт-Петербург), Государственным научно-исследовательским институтом реставрации, Государственным Русским музеем. Было выявлено восемь подделок, шесть из которых были подарены музею в 2014 и 2016 годах Н. Д. Лобановым-Ростовским, а две относятся к собственной коллекции музея. Двум последним работам и посвящена эта статья.

Коллекция поступила в музей в 1922 году из фонда Музейного бюро Наркомпроса. В 1924 году ее дополнили 2 произведения из Ярославской художественной галереи, в 1926 году 1 произведение от Д. Н. Эдинга. Сейчас в собрании музея — 44 произведения авангарда: 30 — живопись, 12 — графика, 1 — деревянная скульптура, 1 — изделие из металла.

Результаты экспертизы завершили дискуссию, начало которой было положено 30 лет назад. В 1987 и в 1989 годах, во время работы с зарубежными выставками русского авангарда, искусствовед С. Г. Джафарова обнаружила, что два произведения из Ростовского музея резко отличаются от других произведений авангарда и, скорее всего, являются более поздними подделками. Несколько лет С. Г. Джафарова занималась исследованием этого вопроса и в 1991 году сообщила результаты исследования на конференции в Третьяковской галерее. Одновременно в газете «Супремус», приуроченной к конференции, она опубликовала статью на ту же тему.

Исследовательница указала на собрания, в которых хранятся работы, парные находящимся в ростовском собрании. «Самовар» К. Малевича имеется в Музее современного искусства в Нью-Йорке; работа Л. Поповой, аналогичная работе из собрания ГМЗРК, — в собрании Г. Д. Костаки (сейчас Музей современного искусства в Салониках, Греция). Наконец, «Зеленая полоса», аналогичная по стилистике подделкам из ГМЗРК, также находилась (в 1991 году) в собрании Г. Д. Костаки.

Таким образом, в ГМЗРК оказались подделки Малевича и Поповой. Соответственно, подлинники этих произведений — в Музее современного искусства в Нью-Йорке и собрании Г. Д. Костаки (ныне в Музее современного искусства в Салониках). Подлинник произведения О. Розановой «Зеленая полоса» остался в Ростовском музее, а подделка этого произведения (в качестве подлинника) оказалась в собрании Костаки. Джафарова указывает, что «Зеленую полосу» подарил Костаки известный коллекционер И. В. Качурин, якобы получивший ее от близкого друга Розановой. Эти сведения восходят к каталогу коллекции Костаки, вышедшему в 1981 году.

Итак, С. Г. Джафарова фактически показывает, что неизвестные лица изготовили три копии произведений Малевича, Поповой и Розановой из собрания Ростовского музея; два произведения подменили подделками, третье же не смогли (?) подменить, а подделка в качестве подлинника оказалась в коллекции Костаки.

Слева: Ольга Розанова. Зеленая полоса (Распыленный свет). 1918 (?). Холст, масло. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Справа: Ольга Розанова. Зеленая полоса. 1917. Холст, масло. Коллекция Георгия Костаки (до 1991 года). Источник: Wikimedia

В 1991 году выходит русское издание книги А. Б. Накова «Русский авангард». В ней автор публикует «Зеленую полосу» из собрания Г. Д. Костаки, но, в отличие от предыдущих изданий, делает при этом важную оговорку: «копия». А. Б. Наков сообщил мне, что пришел к этому выводу самостоятельно, сравнив предмет из собрания Костаки с подлинной «Зеленой полосой» О. Розановой, которая к этому времени уже неоднократно появлялась на выставках и репродуцировалась.

Тем не менее, в ряде ключевых изданий 1990-х годах подделки из Ростовского музея по-прежнему публикуются в качестве подлинников. Сообщения Джафаровой и Накова при этом игнорируются, ссылки на них не даются.

В феврале 1996 года в американском журнале Art News вышла статья «Fake. The betrayal of the Russian avant-garde». Авторы (К. Акинша и др.) ссылаются на С. Г. Джафарову и пересказывают ее статью, солидаризируясь с ней: «Вывод Джафаровой состоял в том, что „Самовар“ „Малевича“ и „Абстрактная композиция“ „Поповой“ в коллекции музея Ростова, равно как и „Зеленая полоса“ „Розановой“ в коллекции Костаки, были копиями, выполненными одной рукой. Джафарова не знает, когда три работы были скопированы и когда оригинальные произведения Малевича и Поповой были украдены и заменены подделками, но у нее нет сомнений, что произошло именно это. „Возможно, оригиналы были заменены подделками в период, когда интерес к русскому авангарду только появился“, — сказала она, когда обнародовала свои выводы на происходившей в Москве в 1991 году конференции, посвященной Малевичу. В дальнейшем она опубликовала статью об этой проблеме в „Супремусе“, газете, издаваемой Александром Шумовым и распространяемой среди специалистов по Малевичу».