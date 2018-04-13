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Надежда Бабкина получила один из 100 «культурных» грантов Владимира Путина
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Надежда Бабкина получила один из 100 «культурных» грантов Владимира Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин распорядился распределить 100 грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства, сообщают "Известия".
Всего 100 руководителей культурных проектов были удостоены грантов. В частности, худрук театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина получила грант на проведение Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.
100 разных деятелей культуры и искусства во всех регионах России ежегодно получают президентские гранты.
Ранее Владимир Путин на вручении премии в области литературы и искусства для детей и юношества назвал мощным культурный код россиян.
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