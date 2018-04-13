Надежда Бабкина получила один из 100 «культурных» грантов Владимира Путина

Президент России Владимир Путин распорядился распределить 100 грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства, сообщают "Известия"

Всего 100 руководителей культурных проектов были удостоены грантов. В частности, худрук театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина получила грант на проведение Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России.

100 разных деятелей культуры и искусства во всех регионах России ежегодно получают президентские гранты.

Ранее Владимир Путин на вручении премии в области литературы и искусства для детей и юношества назвал мощным культурный код россиян.