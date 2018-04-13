Путин распределил сто грантов на проекты в сфере культуры и искусства 

Гранты получат 100 руководителей проектов, отобранных по результатам конкурса в 2017 году. Например, государственную поддержку получит худрук театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, занимающаяся проектом по организации Московского форума по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов России. Государственную поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в виде грантов ежегодно получают 100 деятелей культуры и искусства на проекты в этой сфере.