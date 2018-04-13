Кукольная жизнь: в Кострому привезли больше 200 уникальных игрушек

Куклы, пережившие ленинградскую блокаду, русские барби, фарфоровые марсельки, плюшевые медведи — в Романовском музее открылась выставка, на которой можно увидеть более 250 уникальных игрушек разных эпох. Большая часть экспонатов принадлежит частному коллекционеру, остальные взяты из музейных запасников. Организаторы выставки утверждают: это как раз тот случай, когда ребенок точно не заскучает в музее. Посетить экспозицию можно до 1 июня, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

{slider}

Перед нами реплика кукольного дома викторианской эпохи, настоящая мечта каждой девочки. Здесь есть ванная комната, спальня, кабинет, прихожая — все как полагается, настоящее, вплоть до штор, миниатюрной посуды и зеркал.

До 1990-х в России проходили конкурсы красоты для кукол. Художники рисовали эскизы, а производители голосовали за лучший вариант. Вот эта кукла в русском сарафане и платке победила на одном из подобных соревнований.

Эта мадам в шикарном атласном платье — не кто иная как Хюррем, главная героиня популярного сериала «Великолепный век». Авторская кукла сделана из фарфора, проработаны самые мельчайшие детали — обувь, платье, украшения.

Целый стенд в экспозиции отведен свадебным куклам разных эпох. Здесь есть русская барби, немецкие и английские куклы, повидавшие на своем веку не одну свадьбу — таких до сих пор сажают на капот свадебного лимузина.

По заверениям музейщиков, подобные игрушки производили в 1840-1860 годы. Кукла в красивом кружевном фартуке была создана немецком мастером, ее голова и бюст выполнены из папье-маше, все остальное сделано из ткани.

Самая старая и дорогая кукла экспозиции — Агата. Предположительно, ее изготовили в начале 19 века. В спине игрушки вмонтирован заводной механизм-стоит повернуть ключик, кукла играет хрустально-чистую мелодию, подобную звуку музыкальной шкатулки.

Через игру дети познают взрослую жизнь. Посредством ее девочки учились манерам, дамы держали будуарных кукол, одетых в шикарные платья, чтобы следить за модой. На открытии выставки было очень много детей. Одна девочка сказала, что после посещения музея будет мечтать о кукольном домике. Вполне объяснимо, что детям здесь нравится. Помимо кукол есть игрушки, фондовая мебель, картины костромских художников. Все это очень удачно дополняет экспозицию и знакомит детей и взрослых с историей игрушки, — прокомментировала Любовь Смирнова, куратор выставки.