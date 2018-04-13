Калуга обзавелась «космическими» лавками 

12 апреля, в День космонавтики в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского музее стартовал арт-проект под названием «Космос объединяет». Его участники, калужские художники и студенты областного колледжа культуры и искусств, превращали обычные деревянные лавки в «космические» арт-объекты. Художники выбирали одну из трех тем — «Про космос», «Мир Циолковского», «Красота Вселеннной» — и расписывали лавки на открытой галерее музея. В процессе принял участие летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий, в этот день встречавшийся в музее с калужскими школьниками. Он оставил свой автограф на лавке «Союз». Фото Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Как сообщили в музее, лавка была выбрана потому, что она «символизирует пространство для общения». Какой будет дальнейшая судьба «космических» лавок, пока не известно.