На фестивале «Разноцветная Москва» гостей научат рисовать граффити и ходить по канату

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Мастер-классы под руководством уличных художников пройдут в парке «Сокольники» в рамках X Молодежного межнационального фестиваля «Разноцветная Москва», сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы

"В этом году фестиваль будет посвящен грядущему чемпионату мира по футболу. 12 мая в парке «Сокольники» художники-граффитисты создадут 26 картин на футбольную тематику, а также нарисуют портреты знаменитых игроков — Игоря Акинфеева Алана Дзагоева и других", — говорится в сообщении.

В рамках праздника гостей ждет множество площадок с творческими мастерскими и конкурсами. Те, кто хочет освоить технику стрит-арта, могут посетить бесплатный мастер-класс под руководством уличных художников. Он будет проходить на Большом круге с 15:00 до 19:00. Участникам выдадут перчатки, баллончики с краской и респираторы.

"В этом году главная тема юбилейного фестиваля «Разноцветная Москва» — чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет в нашей стране. Цели мероприятия — познакомить горожан с молодежными субкультурами, а также дать возможность молодым художникам выразить свое отношение к спорту через искусство", — рассказали в пресс-службе Московского дома национальностей.

Бесплатные мастер-классы для детей по эбру (искусству рисования на воде), мехенди (росписи на теле при помощи специальной хны), аквагриму и художественной росписи стен игрового картонного замка пройдут в Саду астрономов с 16:00 до 18:00.

Впервые в истории фестиваля в парке пройдут выступления по слэклайну — новому виду спорта, который набирает популярность у молодежи. Это хождение по специальным стропам из полиэстера, натянутым между неподвижными объектами. Вечером все желающие смогут послушать концерт популярных молодежных исполнителей. -