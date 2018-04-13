Саратовский художник нарисовал Гагарина за три минуты

Портретист из города Балаково Саратовской области Дмитрий Лукин устроил мастер-класс на сцене театра.

К Дню космонавтики художник нарисовал первого в мире космонавта всего за три минуты, устроив фееричное шоу. Причем, в итоге сходство с оригиналом оказалось потрясающим.

«Рисую портрет Юрия Гагарина за три минуты. Поехали…» — написал на своей странице в Instagram сам автор картины, выполненной в графической технике.

Напомним, что среди тех, чьи портреты рисовал и писал Дмитрий Лукин, — много известных личностей из мира шоу-бизнеса. Все портреты «звезд» Лукин дарит им лично во время гастролей и личных встреч. Теперь в этой галерее есть и портрет нашего земляка Юрия Гагрина.