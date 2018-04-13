В Сургуте открылась выставка Дайбова

В сургутской галерее современного искусства «Стерх» новый виток в истории развития ежегодного фестиваля «СтерхФеста». На этот раз коллекцию работ из первого частного музея современного искусства «Эрарта» не привезли, однако, то, что привезли — отправится сразу же из галереи в «Эрарту».

Это ли не уровень!?

Владимир Дайбов — художник не из Москвы и не из Санкт-Петербурга, он «наш», народный. Представленные выставки «Прореализм» и «Незаметная жизнь» — это многолетний итог работы «Стерха». Ранее картины Дайбова можно было увидеть только в составе различных выставок, но и единичные картины вызывали восторг у посетителей.

В Сургуте можно познакомиться с тем, что называется пастозным и плотным письмом. Работы наполнены знаковостью, пластичностью и обобщением. Краски приглушённые, порою их так и хочется назвать «склонными к философствованию». Хотя сотрудники галереи в аннотации к выставке говорят, что Дайбов полон контрастных цветовых отношений. Возможно.

Никакого слежения за историческим процессом — погружение в психологию человека и размышления о пейзаже. Природном, урбанистическом. «Внук», «Осень патриарха», «Сон», «Дорога к морю», «Микрорайон»… Названия говорят о личных, интимных воспоминаниях человека, которые есть у каждого.

Я бы напротив каждой третьей картины установила бы сидячие места — смотреть и думать часами уж очень хочется.

«СтерхФест» открылся не только великолепным живописным подарком сургутянам, но и серией лекций по современному искусству. Их провели сам Дайбов и Владимир Назанский — куратор музея «Эрарта». А также музыкальным представлением и концертом духовной музыки 20-21 веков Canto Mistico (гг. Новосибирск, Сургут).