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Художница создает фигурки животных и птиц размером с горошину
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Художница создает фигурки животных и птиц размером с горошину 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Венгерская миниатюристка создает удивительные фигурки животных и птиц, которые сложно отличить от настоящих, если не знать их размер.
Кэти Дока — так зовут художницу — до 2008 года преподавала искусства в обычной школе. Потом девушка проводила собственные мастер-классы и даже работала консультантом на телевидении. Примерно в это же время она начала создавать свои удивительные поделки, постепенно совершенствуя навыки.
Сейчас Кэти живет в Копенгагене и посвящает много времени творчеству. Продажа фигурок даже приносит ей небольшой доход, однако девушка не гонится за количеством, вкладывая душу в каждую свою работу.
Полюбуйтесь на рукотворные чудеса других художниц: расписные чайные пакетики и завораживающие картины с использованием необычной техники «квиллинг».
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