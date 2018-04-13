Художница создает фигурки животных и птиц размером с горошину

Венгерская миниатюристка создает удивительные фигурки животных и птиц, которые сложно отличить от настоящих, если не знать их размер.

Кэти Дока — так зовут художницу — до 2008 года преподавала искусства в обычной школе. Потом девушка проводила собственные мастер-классы и даже работала консультантом на телевидении. Примерно в это же время она начала создавать свои удивительные поделки, постепенно совершенствуя навыки.

Сейчас Кэти живет в Копенгагене и посвящает много времени творчеству. Продажа фигурок даже приносит ей небольшой доход, однако девушка не гонится за количеством, вкладывая душу в каждую свою работу.

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