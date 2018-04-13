Картины нижегородской художницы украсят ткани стилиста из Великобритании

фото vk.com/pankova_nataliaКартины нижегородской художницы украсят ткани стилиста из ВеликобританииНаталия Панкова — живописец, родилась в городе Горьком в 1965 году. Окончила Горьковское художественное училище и Московский экстерный гуманитарный университет.

Успешная общественная деятельность принесла Наталии множество премий и наград. Она дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, лауреат премии «Новая интеллигенция» издательства «Московские новости», лауреат премии «Человек года 2013» в номинации культура издательства «Деловой квартал». Получила степень магистра искусствоведения, стала членом Союза художников России. Произведения экспонировались на выставках в Лондоне, Люксембурге, Вене, Риме, Барселоне, Малаге, Будапеште, Хельсинки, Тампере, Братиславе, Пекине, Алжире, Анабе, Константине, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сарове, Чебоксарах.

Модный дизайнер Ekaterina Gould использовала рисунки Наталии Панковой для изготовления на заказ ткани в уникальном производстве ручной работы от KateGould. Екатерина землячка Натальи. Она тоже родом из Нижнего Новгорода.

Вот что пишет о себе Екатерина на сайте gouldstyle.com — «Мода — моя страсть, еще с детства. Мои бабушка и моя мама любили создавать одежду, шить, вышивать или вязать. Я начала делать свою одежду еще в 10 лет. Я родилась в России, в Нижнем Новгороде. В 1992 году я сшила свое первое заказное платье для своего первого клиента. Более 30 лет учусь в известных школах моды (также в Сент-Сен-Мартен в Лондоне). Теперь я живу в красивой Англии, недалеко от Окстеда (Суррей) и счастлива делать женщин красивее и чувствовать себя комфортно одновременно». На своей страничке в instagram Ekaterina Gould выкладывает множество изделий из шелковых ткани в которых использованы фрагменты картин Наталии Панковой. У Ekaterina Gould есть онлайн магазин который был создан в 2008 году под названием галерея ArtKate, где можно купить ряд коллекций художников из России, в том числе и произведения искусства Наталии.