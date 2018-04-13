Бесплатный Владивосток: «Что такое счастье?», Все это рок-н-ролл и соревнования 4х4

Рабочая неделя подходит к завершению, и теперь настало время отдохнуть, зарядиться новой энергией и набраться позитивных впечатлений и ярких эмоций. В связи с этим PRIMPRESS подготовил для вас подборку самых интересных бесплатных событий субботы и воскресенья.

Что такое счастья?

В эту субботу все желающие приглашаются на открытую научно-популярную лекцию «В погоне за счастьем». На лекции вы сможете найти ответы на вопросы: Является ли счастье нормальным состоянием? Почему так сложно быть счастливым? Что представляет собой «счастье»? Также вам расскажут о самых популярных мифах про счастье и о зародившейся в 80-х годах прошлого столетия терапии принятия и последовательности и том решении проблемы счастья, которое предлагает она.

Место проведения: ул. Дальзаводская, 25, кв. 2 (Остановка «Дальзавод» ). На двери домофон — звоните в кв. №2. Начало в 17.00. Вы можете принести что-нибудь к чаю. Вход свободный.

Молчаливая утопия

В течение прошедшего месяца берлинская художница Верена Иссель собирала свои впечатления о Владивостоке в единую картину. Образ города она интерпретирует как сложную мозаику, включающую элементы разных эпох и многообразие влияний разнородных культур. Нелепые штампы чередуются с атрибутами глобализации и новейших тенденций: классические огурцы ala rus, рядом с ними гамбургеры и смартфоны, подражания советским муралам, воссозданные из безделушек с китайского рынка. Все эти разрозненные на первый взгляд части складываются в единую композицию, имитирующую настенную роспись, посвященную Владивостоку.

Место проведения: Фабрика «Заря», цех ЦРМ, 5 вход. Выставка продлиться с 12 по 19 апреля. Вход свободный.

Международный фестиваль капоэйры

В этом году III Международный открытый фестиваль капоэйры объединит спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Магаданской области и Южно-Сахалинска. Зрителей ждут зрелищные выступления по капоэйре и акробатике под живое музыкальное сопровождение, зажигательная бразильская самба, а также показательная аттестация учеников и торжественное вручение поясов. В прошлом году второй международный фестиваль собрал во Владивостоке более 150 капоэйристов со всего ДФО, а также более 300 гостей, которые пришли поддержать участников аттестации и вместе с ними зарядиться атмосферой бразильского праздника.

Место проведения фестиваля: большой зал СК «Чемпион-2» (Чапаева, 5). Начало 14 апреля в 15.00. Вход свободный.

Все это рок-н-ролл

В фотовыставке «Все это рок-н-ролл» представлены снимки тринадцати приморских фотографов с различных мероприятий — от квартирников «только для своих» до тысячных опен-эйров, а также портреты известных приморских музыкантов и «закулисье». На фотографиях авторы намеренно не указывают год съемки, поскольку хотят подчеркнуть эмоциональность пойманных моментов, а не временной промежуток, в который они сделаны. Тем не менее, знающий зритель легко узнает на снимках и время, и место, и вспомнит свое настроение во время этого концерта.

Место проведения: выставочный зал Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25). Вход бесплатный. Выставка продлится до 26 апреля.

Утренняя пробежка

В эту субботу все желающие приглашаются на забег по кампусу ДВФУ. Пробежка начнется с разминки, после вас ожидает забег по территории кампуса. Оденетесь по погоде и не забудьте прихватить с собой воду. Участие бесплатно.

Место сбора: о. Русский, возле северных ворот ДВФУ. Время сбора: 8.45.

«Правила? Прочь!»

В эти выходные Центр современного искусства «Заря» в рамках выставки « Тимур Новиков и «Новые художники» представляет специальную программу кинопоказов «Правила? Прочь!»

В программе представлены художественные и документальные фильмы, отражающие различные аспекты того, что принято называть художественным производством. Это яркие, оригинальные высказывания о людях и событиях, без которых невозможно представить современное искусство.

Расписание

14 апреля / 17:00 Women Art Revolution / реж. Линн Хершман-Лисон / 2011 г. / 83 мин. / США. Фильм, посвященный самым влиятельным художницам ХХ века, объединенным идеями эмансипации, которые полностью изменили международную художественную сцену; 15 апреля / 17:00 Искусство, которому доверяешь / реж. Бенуа Рассел / 2017 г. / 85 мин. / Швейцария, Франция. Портрет современного художника — кто он? Какую роль он играет в современном обществе? И остается ли искусство все еще тем явлением, через которое предъявляется исчерпывающий образ текущего момента?

Соревнования по сборке кубика Рубика 4х4 Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут городские соревнования по сборке кубика Рубика 4х4. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча, кто не участвует в соревновании. Если вы умеете быстро собирать кубик 4х4 — приходите на соревнования и покажите класс! Участвовать могут все, без ограничений по возрасту!

Вход свободный. Место проведения: ул. Батарейная, 6а. Начало в 10 часов.