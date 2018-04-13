На торги выставлена самая дорогая картина Малевича

15 мая 2018 года на торгах импрессионизмом и модернизмом аукциона Christie’s в Нью-Йорке будет продаваться «Супрематическая композиция» Казимира Малевича 1916 года, которая в 2008 году ушла на Sotheby’s за рекордные $60 млн — это самая дорогая картина русского художника, когда-либо проданная на аукционе.

В 2008 году «Супрематическая композиция» была выставлена на аукцион Sotheby’s наследниками художника. Картина экспонировалась в 1927 году на берлинской выставке Große Berliner Kunstausstellung, проходившей с 7 мая по 30 сентября 1927 года.

Малевич прибыл в Берлин 29 апреля, а его экспозиция в рамках выставки открылась 14 мая. Но уже 5 июня художник вынужден был вернуться в СССР (советские чиновники не продлили ему заграничную визу), оставив все размещенные на выставке работы (около семидесяти) на попечение немецкого архитектора Гуго Херинга и надеясь вернуться за ними, однако за границу его больше не выпустили.

Незадолго до своей смерти Херинг передал хранившиеся у него работы в Городской музей Амстердама (Музей Стеделейк) с условием ежегодных выплат определенных сумм в течение 12 лет, но после смерти Херинга его наследники получили сразу всю сумму (хотя нет никаких подтверждающих это документов), и «Супрематическая композиция», в числе других работ Малевича, вошла в собрание Стеделейка.

С 1970-х годов наследники Малевича пытались добиться возвращения этих картин, но безуспешно, до тех пор пока в 2002 году 14 работ из коллекции Стеделейка не были вывезены на выставку «Казимир Малевич.

Супрематизм» в Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк. Часть наследников, будучи гражданами США, возбудила на территории США иск против голландского музея, и Стеделейк предпочел внесудебное соглашение, вернув им пять из тридцати шести хранившихся в музее живописных работ (в том числе и «Супрематическую композицию») в обмен на отказ от дальнейших претензий.

Кто приобрел картину в 2008 году и кто выставляет ее сейчас на Christie’s — неизвестно (Christie’s, по традиции, указывает в провенансе анонимную «важную коллекцию»). Эстимейт также неизвестен (информация предоставляется «по запросу»), однако аукционный дом ожидает нового рекорда.

Christie’s