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Бесплатные экскурсии обеспечат новосибирцам «Культурный минимум»
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Бесплатные экскурсии обеспечат новосибирцам «Культурный минимум» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Акция „Культурный минимум“ организуется по инициативе творческой молодежи со всей России, министерство культуры Новосибирской области стремится поддерживать такие инициативы.
Международный день культуры — это праздник для всех любителей искусства, а таких в Новосибирской области немало», — отметил врио министра культуры региона Игорь Решетников.
15 апреля новосибирцы смогут бесплатно посетить следующие площадки:
— исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24) — бесплатные тематические экскурсии по всем экспозициям парка, начало в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00;
— Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5) — семейные экскурсии по постоянной экспозиции, начало в 12.00;
— Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный проспект, 26) — молодежный фотоквест «Сила искусства», начало в 14.00;
— концертный зал «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова (ул. Ядринцевская, 46) — гала-концерт межрегионального конкурса «Молодые голоса Сибири», начало в 16.00.
В начале апреля мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Новосибирске продлил бесплатное посещение экспозиций до 1 июля 2018 года. С 1 января в музее побывали более 60 тысяч человек. Жители и гости Новосибирска могут бесплатно посетить четыре экспозиции исторического парка: «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе», «Россия — моя история:1945-2016».
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