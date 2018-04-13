Бесплатные экскурсии обеспечат новосибирцам «Культурный минимум»

«Акция „Культурный минимум“ организуется по инициативе творческой молодежи со всей России, министерство культуры Новосибирской области стремится поддерживать такие инициативы.

Международный день культуры — это праздник для всех любителей искусства, а таких в Новосибирской области немало», — отметил врио министра культуры региона Игорь Решетников

15 апреля новосибирцы смогут бесплатно посетить следующие площадки:

— исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24) — бесплатные тематические экскурсии по всем экспозициям парка, начало в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00;

— Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5) — семейные экскурсии по постоянной экспозиции, начало в 12.00;

— Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный проспект, 26) — молодежный фотоквест «Сила искусства», начало в 14.00;

— концертный зал «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова (ул. Ядринцевская, 46) — гала-концерт межрегионального конкурса «Молодые голоса Сибири», начало в 16.00.

В начале апреля мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Новосибирске продлил бесплатное посещение экспозиций до 1 июля 2018 года. С 1 января в музее побывали более 60 тысяч человек. Жители и гости Новосибирска могут бесплатно посетить четыре экспозиции исторического парка: «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе», «Россия — моя история:1945-2016».