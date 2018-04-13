IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018»

Одной из основных целей проведения выставки является привлечение внимания работодателей и работников, общественных и политических организаций к созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, а также молодежи к проблемам охраны труда — проблемам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

Фестиваль представит уникальную интерактивную площадку, специально построенную и оборудованную для демонстрации и тестирования защитных свойств продуктов производителей СИЗ под воздействием реальных опасностей и вредных производственных факторов. Кроме того в рамках фестиваля пройдет VI Всероссийский съезд специалистов по охране труда и будет организована ярмарка здоровья, где посетители смогут познакомиться с новейшими разработками в области медицины труда, оборудованием и препаратами для профилактики и поддержания здоровья.

На площадках пройдут открытые тематические сессии, презентации, мастер-классы, ярмарки, спортивные турниры, дни здоровья, семейные викторины и интерактивные мероприятия для всех гостей выставки.

Выставка проходит в рамках выполнения мероприятий по охране труда 2018 года подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» Государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–2018 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП. Организаторами выставки являются Департамент труда и социальной защиты города Москвы, Московский городской центр условий и охраны труда и Ассоциация «Эталон».

На выставке пройдет церемония награждения победителей городского уровня смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда-2018. Комитетом ветеринарии города Москвы на городской уровень конкурса выдвинут победитель отраслевого уровня конкурса среди организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность на территории города Москвы — Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское объединение ветеринарии» (ГБУ «Мосветобъединение»).