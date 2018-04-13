Выставка «Сенежский эксперимент» откроется во Владивостоке

Участники эксперимента искали способ восстановления человеческого типа психики личности.

17 апреля в 19:00 в Художественном музее Дальневосточного федерального университета (ул. Пушкинская, д. 10) состоится открытие выставки «Сенежский эксперимент». Проект посвящен творчеству Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР, которая за 30 лет бурной образовательной деятельности положила начало советскому дизайну и школе проектного мастерства.

На выставке будут представлены проекты, выполненные в рамках средового или открытого проектирования, уникальность которого заключается в том, что за эталон деятельности принимается восприятие человека, а не система вещей.

В день открытия состоится работа дискуссионного клуба, где будут подняты вопросы проектного образования в Сенежской школе и проблемы урбанизма как концепции развития города через образ жизни человека в нем.

Авторы проекта — общественное объединение «Дальневосточные треугольники». Проект реализован при поддержке Художественного музея ДВФУ, кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ, Инженерной школы ДВФУ и Приморского отделения Союза архитекторов России. Объединение «Дальневосточные треугольники» является международным образовательным проектом России, Японии и Кореи. Цель его деятельности — сохранение историко-культурного наследия архитектуры и дизайна на Дальнем Востоке в рамках летних студенческих мастерских.

Выставка «Сенежский эксперимент» посвящена образовательному проекту, который своей целью ставил восстановление национальной традиционной культуры и способов мышления через методы и средства развития проектного мышления человека, поскольку — в целом — все объективные знания есть только следствие человеческой деятельности.

Средовой метод проектирования культурной среды уже с 1988 года стал магистральным методом в Московском архитектурном институте. Речь идет о художественном проектировании, которое сегодня называется «Открытым проектированием».

В целом, согласно цитате из журнала «Декоративное искусство СССР» за 1989 год, «художественное проектирование — понятие, выдвинутое в конце шестидесятых годов как альтернатива, с одной стороны — архитектурной сухости, с другой — техницизированному наукообразному „художественному конструированию“, рождённому в недрах ВНИИТЭ. Художественное проектирование должно было опираться на культуру, на всю практику пластических искусств».

Но, как это ни удивительно, именно ведущие методологи ВНИИТЭ — В. Л. Глазычев, О. И. Генисаретский, К. М. Кантор, а также Г. П. Щедровицкий, Л. А. Жданова, Н. И. Титова и супруги М. А. и Л. А. Коники стали тем жизнеспособным интеллектуальным и художественным потенциалом, без которого сам эксперимент вряд ли мог состояться в сегодняшнем виде. Бессменным руководителем студии, а затем и школы был Евгений Розенблюм

Краткая историческая справка о Сенежской студии

В 1964 году начал работать семинар по проблемам дизайна, через три года преобразованный в Центральную учебно-экспериментальную студию СХ СССР. Бесценным результатом самого эксперимента стали его выпускники, и в том числе основатели ведущих школ дизайна в Европе.

Целью школы стало раскрытие основных принципов проектного мышления или «механизмов» творчества.

Задача была поставлена радикально — найти способ восстановления человеческого типа психики личности, формируя интеллектуальный и эмоциональный опыт, обращённый к её внутреннему миру.