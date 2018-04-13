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В Ясеневе пройдет концерт «Стань звездой»
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В Ясеневе пройдет концерт «Стань звездой» 

Управа района Ясенево 38 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Концерт состоится в рамках фестиваля «Дни космонавтики», который проходит С 12 по 14 апреля в культурном центре «Вдохновение». В рамках праздника ясеневцев и гостей района ждет масса увлекательных мероприятий.
А завершится Фестиваль звездным концертом проекта «Стань звездой», который пройдет 14 апреля в 18:00. В Большом зале культурного центра гостей ждут финалисты телепроектов ("Голос", «Победитель», «Новая волна» и т.д.) — Алекс Индиго, Олег Сидоров, Илья Киреев, Кристина Стельмах, Юлия Пак и многие другие. Вход на концерт свободный по предварительной регистрации https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/692632/.
В течение трех дней фестиваля в фойе второго этажа проходит выставка «Наш Гагарин», рассказывающая о жизни первого космонавта планеты с разных сторон — ведь он был не только летчиком и космонавтом, но и семьянином, спортсменом и общественным деятелем. Выставка подготовлена специалистами Мемориального музея космонавтики.
Наш адрес: Литовский бульвар, 7 (метро Ясенево).
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