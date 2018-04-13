Фархад Ахмедов удостоен звания почетного доктора Азербайджанской государственной академии художеств

Ахмедов является ценителем и коллекционером произведений искусства с международной репутацией. В его коллекции сотни произведений мирового, российского и азербайджанского искусства высочайшего уровня.

Экс-сенатор также является и крупнейшим меценатом. В течение уже многих лет он вкладывает свои средства в укрепление духовного и интеллектуального потенциала Азербайджана, в популяризацию и продвижение лучших представителей азербайджанского искусства в ведущих культурных центрах мира.

Звания почетного доктора бизнесмен был удостоен за неоценимый вклад и помощь в развитии молодых и талантливых студентов.

В Азербайджанской государственной академии художеств в течение десяти лет при спонсорской поддержке Фархада Ахмедова проводятся выставки и конкурсы. Их победители получали возможность поездки за границу для посещения известных музеев, где они знакомились с лучшими образцами мирового художественного наследия. Двадцати пяти самым талантливым студентам Академии художеств Ахмедовым выплачивается специальная стипендия.

По приглашению Фархада Ахмедова Академию художеств посещали высокопоставленные зарубежные гости. Так Князь Монако Альбер II особо отметил, что высокий художественный уровень студентов Академии его приятно удивил.

В ответном слове при вручении ему почетной награды Ахмедов поблагодарил Ученый совет за высокую оценку его деятельности и сообщил о своем решении увеличить вдвое как число стипендиатов среди студентов Академии, так и объем выплат, а также пообещал расширить количество зарубежных поездок талантливой художественной молодежи, в том числе в Париж и Мадрид.