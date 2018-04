Подведены итоги ведущих международных автомобильных выставок в Центральной Азии KIAE и CTECA 

С 3 по 5 апреля в Астане прошли ведущие выставки — выставка автозапчастей и автокомпонентов KIAE supported by Automechanika и выставка коммерческого транспорта CTECA. В этом году впервые к выставке коммерческого транспорта CTECA присоединилась новая секция дорожной и строительной техники. Экспонаты секции были представлены внутри павильона и на уличной экспозиции, что позволило большему числу посетителей посмотреть технику подробнее, сообщают организаторы выставок. В торжественном открытии выставок приняли участие высокопоставленные лица Республики Казахстан — Вице-министр по инвестициям и развитию РК— Ускенбаев Каирбек; Заместитель Председателя Правления Национальной Палаты предпринимателей Атамекен — Бишимов Куаныш Ердаулетович; Президент Ассоциации Казахстанского Автобизнеса — Лаврентьев Андрей Сергеевич . Также с приветственным словом выступили Генеральный директор Мессе Франкфурт Рус — Ойген Аллес и Вице— президент mobility and logistics Мессе Франкфурт — Михаэль Йоханес. Выставка KIAE supported by Automechanika была традиционно представлена национальной экспозицией Китайской Народной Республики, интересными и необычными стендами компаний Karcher, Phaeton DC, СОБЕК— сервис, Мастер-Инструмент, Газмпром-смазочные материалы, КитайШинТорг, Bohnenkamp и EuroMotor и другими. Впервые в выставке участвовали компании из Великобритании, Италии, Японии и Сербии. Изучив рынок и проведя множество встреч, представители компаний остались довольны и планируют свой визит на выставку в будущем году. На выставке коммерческого транспорта CTECA было представлено рекордное количество техники и новинок и от ведущих производителей — МАЗ-Казахстан, Volvo Group Kazakhstan, Hyundai Com Trans Kazakhstan, Авто Трейд-К (Камаз), Автокапитал (официальный дилер Mercedes-Benz). Новую секцию дорожной и строительной техники представляли ведущее предприятие в России по производству буровых машин Стройдормаш и совместное предприятие российской корпорации «Русские машины» и многоотраслевого мирового производителя Terex Corporation — RM-Terex . Деловая программа выставки была насыщенной и интересной. 3-й Казахстанский международный автомобильный форум (KIAF) впервые состоялся в течение двух дней. Новинкой форума стала практическая конференция для руководителей и специалистов СТО, подготовленная Garage online Academy совместно с международным маркетинговым агентством AGV Aftermarket. Генеральный директор Мария Котвицкая и сооснователь и идеолог Натали Шеримбетова сумели привлечь внимание широкого круга публики, раскрыть все подробности маркетинга для СТО и ответить на многочисленные вопросы публики. Еще одной новинкой в деловой программе выставок стала двухдневная конференц-площадка «Академия KIAE». Целью площадки стало получение практических знаний и навыков профессионалов отрасли, включая специалистов СТО, дилерских сетей, руководителей сервисных подразделений и других игроков рынка автозапчастей. В ней приняли участие Генеральный директор Lesjofors Springs Константин Брезе, рассказав о преимуществах и конкурентоспособности собственной продукции. Одним из наиболее интересных докладов стал доклад Курманбаева Батыра, технического менеджера компании Phaeton DC «Все что Вы бы хотели знать о моторном масле». Впервые в рамках выставки KIAE supported by Automechanika прошел Business matchmaking — прямые переговоры с автопроизводителями из Китая. Программа была насыщенной и интенсивной — за два дня переговоров состоялось 176 встреч. Фотоотчёт с выставок KIAE и СТЕСА