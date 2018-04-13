Ещё
Подведены итоги ведущих международных автомобильных выставок в Центральной Азии KIAE и CTECA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подведены итоги ведущих международных автомобильных выставок в Центральной Азии KIAE и CTECA 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
С 3 по 5 апреля в Астане прошли ведущие выставки — выставка автозапчастей и автокомпонентов KIAE supported by Automechanika и выставка коммерческого транспорта CTECA. В этом году впервые к выставке коммерческого транспорта CTECA присоединилась новая секция дорожной и строительной техники. Экспонаты секции были представлены внутри павильона и на уличной экспозиции, что позволило большему числу посетителей посмотреть технику подробнее, сообщают организаторы выставок. В торжественном открытии выставок приняли участие высокопоставленные лица Республики Казахстан — Вице-министр по инвестициям и развитию РК— Ускенбаев Каирбек; Заместитель Председателя Правления Национальной Палаты предпринимателей Атамекен — Бишимов Куаныш Ердаулетович; Президент Ассоциации Казахстанского Автобизнеса — Лаврентьев Андрей Сергеевич. Также с приветственным словом выступили Генеральный директор Мессе Франкфурт Рус — Ойген Аллес и Вице— президент mobility and logistics Мессе Франкфурт — Михаэль Йоханес. Выставка KIAE supported by Automechanika была традиционно представлена национальной экспозицией Китайской Народной Республики, интересными и необычными стендами компаний Karcher, Phaeton DC, СОБЕК— сервис, Мастер-Инструмент, Газмпром-смазочные материалы, КитайШинТорг, Bohnenkamp и EuroMotor и другими. Впервые в выставке участвовали компании из Великобритании, Италии, Японии и Сербии. Изучив рынок и проведя множество встреч, представители компаний остались довольны и планируют свой визит на выставку в будущем году. На выставке коммерческого транспорта CTECA было представлено рекордное количество техники и новинок и от ведущих производителей — МАЗ-Казахстан, Volvo Group Kazakhstan, Hyundai Com Trans Kazakhstan, Авто Трейд-К (Камаз), Автокапитал (официальный дилер Mercedes-Benz). Новую секцию дорожной и строительной техники представляли ведущее предприятие в России по производству буровых машин Стройдормаш и совместное предприятие российской корпорации «Русские машины» и многоотраслевого мирового производителя Terex Corporation — RM-Terex. Деловая программа выставки была насыщенной и интересной. 3-й Казахстанский международный автомобильный форум (KIAF) впервые состоялся в течение двух дней. Новинкой форума стала практическая конференция для руководителей и специалистов СТО, подготовленная Garage online Academy совместно с международным маркетинговым агентством AGV Aftermarket. Генеральный директор Мария Котвицкая и сооснователь и идеолог Натали Шеримбетова сумели привлечь внимание широкого круга публики, раскрыть все подробности маркетинга для СТО и ответить на многочисленные вопросы публики. Еще одной новинкой в деловой программе выставок стала двухдневная конференц-площадка «Академия KIAE». Целью площадки стало получение практических знаний и навыков профессионалов отрасли, включая специалистов СТО, дилерских сетей, руководителей сервисных подразделений и других игроков рынка автозапчастей. В ней приняли участие Генеральный директор Lesjofors Springs Константин Брезе, рассказав о преимуществах и конкурентоспособности собственной продукции. Одним из наиболее интересных докладов стал доклад Курманбаева Батыра, технического менеджера компании Phaeton DC «Все что Вы бы хотели знать о моторном масле». Впервые в рамках выставки KIAE supported by Automechanika прошел Business matchmaking — прямые переговоры с автопроизводителями из Китая. Программа была насыщенной и интенсивной — за два дня переговоров состоялось 176 встреч. Фотоотчёт с выставок KIAE и СТЕСА
$ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});
Вам также будет интересно узнать:
Подведены итоги ведущих международных автомобильных выставок в Центральной Азии KIAE и CTECA
«Укрпочта» представила новые автомобили для курьерской доставки в Одессе
Mitsubishi представил лимитированную спецверсию пикапа L200
VanLife: последние новости
Международный автобусный салон Busworld Russia в Москве «Группа ГАЗ» представила линейку коммерческой техники на международной выставке на Филиппинах Компания Renault передала Московскому академическому Музыкальному театру новый фургон Dokker
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Новости партнеров
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение