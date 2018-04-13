Ещё
Директор Воронежского музея имени Крамского Владимир Добромиров покинул пост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор Воронежского музея имени Крамского Владимир Добромиров покинул пост 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Он занимал должность почти 11 лет. Директор Воронежского художественного музея имени Крамского Владимир Добромиров покинул свой пост. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщила замдиректора музея Ольга Аникина в пятницу, 13 апреля. По её словам, Добромиров ушёл с поста по собственному желанию. Владимир Добромиров занимал должность почти 11 лет. Оставить пост директора он решил по состоянию здоровья, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье». Последним рабочим днём Владимира Добромирова стало 11 апреля. С четверга, 12 апреля, в статусе и.о. музей возглавляет Марина Чернова. Ранее она работала заместителем директора. Владимиру Добромирову 71 год. Он окончил факультет романо-германской филологии ВГУ. С 1978 по 1990 работал в музее имени Крамского научным сотрудников. До 1997 года был художественным экспертом предприятий «Интекс» и «Политекс». В 1997-1998 годах вёл авторскую программу «Художник и его модель» на Воронежской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). С 1999-го руководил галереей «Триада» при музее имени Крамского. Директором музея стал в августе 2007 года. Является заслуженным деятелем искусств Воронежской области, почётным членом Российской академии художеств. В 2009 году был награждён почётными грамотами — за высокий профессионализм и за активное участие в культурной жизни Воронежской области. Дарья Крымова
Фото — с сайта Российской академии художеств
Вести Воронеж: последние новости
Как воспитать лидера: воронежские детсады разработали новый подход в занятиях с малышами Афиша главных культурных событий Воронежа Педиатру из Воронежской области утвердили приговор за смерть годовалого ребёнка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение