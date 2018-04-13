Директор Воронежского музея имени Крамского Владимир Добромиров покинул пост 

Он занимал должность почти 11 лет. Директор Воронежского художественного музея имени Крамского Владимир Добромиров покинул свой пост. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщила замдиректора музея Ольга Аникина в пятницу, 13 апреля. По её словам, Добромиров ушёл с поста по собственному желанию. Владимир Добромиров занимал должность почти 11 лет. Оставить пост директора он решил по состоянию здоровья, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье». Последним рабочим днём Владимира Добромирова стало 11 апреля. С четверга, 12 апреля, в статусе и.о. музей возглавляет Марина Чернова. Ранее она работала заместителем директора. Владимиру Добромирову 71 год. Он окончил факультет романо-германской филологии ВГУ. С 1978 по 1990 работал в музее имени Крамского научным сотрудников. До 1997 года был художественным экспертом предприятий «Интекс» и «Политекс». В 1997-1998 годах вёл авторскую программу «Художник и его модель» на Воронежской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). С 1999-го руководил галереей «Триада» при музее имени Крамского. Директором музея стал в августе 2007 года. Является заслуженным деятелем искусств Воронежской области, почётным членом Российской академии художеств. В 2009 году был награждён почётными грамотами — за высокий профессионализм и за активное участие в культурной жизни Воронежской области. Дарья Крымова
Фото — с сайта Российской академии художеств