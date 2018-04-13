В Москве открылась выставка Hi-Fi & High End Show 2018

Практически во всех апартаментах отеля, расположенных со второго по шестой этажи, разместились легендарные мировые бренды hi-fi и high end техники. Среди тех, кто представляет на суд посетителей бестселлеры и новинки мира аудио и видео, российские дистрибьюторы и мировые производители.

Тематической градации по этажам отеля нет, все разнообразие техники — акустические системы, проигрыватели, аудиоплееры, процессоры, усилители, телевизоры, проекторы, экраны, портативное аудио — можно увидеть на всех этажах, но заранее решить, что и где смотреть, все равно реально. На сайте выставки работает интерактивный каталог «Найди свой идеальный звук», он-то и помогает спланировать свое посещение, выбрать технику по вкусу и по потребностям, «запомнить» и целенаправленно прийти в нужный шоу-рум.

Что, кроме традиционной аудиовидеоаппаратуры, можно увидеть, услышать или узнать на Hi-Fi & High End Show 2018? Для профессионалов рынка «умных домов» — инсталляторов и дилеров оборудования, будет интересно посетить раздел выставки Smart Install, расположенный в отдельном Панорамном зале на шестом этаже отеля. В этом году организаторы пошли дальше, и, кроме экспозиции новинок и wow-решений для систем «умный дом», пригласили всех на трехдневный цикл семинаров «Академия Smart Install».

В первый день работы выставки состоялась секция Академии под названием «Умный дом», модератором которой выступил Дмитрий Сасс, Embedded Systems Rus, KNX-USER Club России, СНГ и Балтии.

Доклад Николая Русанова, генерального директора обучающего центра IoTraining, был посвящен wow-эффекту от умных инсталляций и его влиянию на продажи. По мнению Николая, произвести положительный эффект можно при соблюдении нескольких условий: он должен быть неожиданным и приятным для клиента, но запланированным продавцом. На вопрос о том, какого количества воздействий на покупателя будет достаточно, чтобы он принял решение о покупке, Николай уверенно отвечает: «Всего одного».

Краткий экскурс во всемирную историю поэтапного развития умных домов сделал Дмитрий Востричкин, из компании A&T Trade. В своем докладе «Прошлое, настоящее и будущее систем домашней автоматизации» спикер рассказал об основных переворотах и прорывных технологиях, которые и создали современный облик «умного дома». Большое внимание было уделено вызовам, которые рынок ставит перед производителями, а также текущему состоянию рынка, его главным игрокам и перспективам развития.

В субботу и воскресенье гостей ждет еще несколько насыщенных секций Академии. 14 апреля пройдет сразу 2 секции: «Тренды рынка домашних инсталляций. Потребительский интернет-вещей» и снова «Умный дом», а в воскресенье занятия будут посвящены «Проектированию домашних кинозалов».

Закрепить теоретические знания можно в экспозиционной части Smart Install, на которой представлены самые интересные технологические новинки: от Wi-Fi лампы, которая имеет более 1600 цветов и вариантов освещения, до решения для умного дома на базе цифровой ТВ-приставки.

Любителей виниловых пластинок и ретро-атмосферы заинтересует «Винил-шоу», что проводится в зале 19 на четвертом этаже отеля «Аквариум». Здесь и выставка-продажа, и курс лекций «От винила до цифры». Его начнут читать в субботу и продолжат в воскресенье.

Еще один раздел выставки Portable Audio — это экспозиция персональных и портативных аудиогаджетов, наушников Hi-Fi и High End класса, наушников для активного спорта и диджеев, умных колонок и различных аксессуаров.

В субботу организаторы и участники выставки также проведут розыгрыши призов, где можно будет выиграть аппаратуру стоимостью до 750 000 рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте выставки, оставив в анкете номер телефона, и присутствовать на выставке в момент розыгрыша, который состоится в Панорамном зале на шестом этаже в 17:00.

23-я выставка Hi-Fi & High End Show 2018 продлится еще два дня до воскресенья включительно. Подробнее о программе — на hifishow.ru и в социальных сетях.