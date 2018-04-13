В Центре культуры и досуга «Лира» открылась выставка молодых фотографов

С 5 апреля по 30 июня в Центре культуры и досуга «Лира» открыта выставка творческих работ участников студии «ФотоСеть». Начинающие фотографы, в относительно короткие сроки смогли освоить азы фотографии, полученные знания применить на практике и теперь представляют свои работы на суд зрителей. Об этом сообщается на сайте организации.

В экспозиции представлены не только работы, сделанные на занятиях, но и фотографии, снятые авторами ранее, а впоследствии обработанные в специальных программах.

На занятиях в студии можно освоить основы художественной фотосъемки (портреты, пейзажи, натюрморты), репортажной, архитектурной, интерьерной, предметной, панорамной, макросъемки. В результате занятий фотолюбители получают ясное ощущение жанра, стиля, формы, познают изысканную простоту композиции. Некоторые из них участвуют в фотовыставках и конкурсах разных уровней.

Свои работы на выставку представили: Ярослав Ш., Кирилл К., Варвара Ш., Елена Д. и Виктория П. У этих участников прекрасная фотографическая перспектива. Пожелаем им дальнейших успехов и всегда быть в «фокусе».

Руководитель студии «ФотоСеть», член Союза фотохудожников России Николай Алексеевич Костюшин.

Фото взято: http://kayrosblog.ru/wp-content/uploads/2016/11/Nachalo-Raboty-Kak-stat-fotografom-1.jpg