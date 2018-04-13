«Вий» и «Вампиры»: куда идти вечером в пятницу, 13-е

Выходные наступят сегодня вечером, когда вы закончите все дела и с чувством глубокого удовлетворения выйдете на улицу. Не спешите домой, лучше проведите этот вечер с пользой, ведь в городе происходит столько интересного. В Музее Москвы — мюзикл, в культурном центре «Интеграция» — выставка картин 11-летнего гения, в Доме-музее Марины Цветаевой — лекция о сериале, который сняли во Франции в 1915 году. В подборке mos.ru — пять отличных идей для этого вечера.

Сходить на лекцию про сериал 1915 года

Время: 19:30 Место: Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1)

Многосерийный фильм «Вампиры» французского режиссера Луи Фейада с суперзвездой немого кино Мюзидорой (Жанна Рок) в главной роли, вышедший в 1915 году, — классика мирового кинематографа. Растянутая на 10 серий детективная история о банде «Вампиры» и ее главарях Великом Вампире и роковой женщине Ирме Веп, за которыми охотится отважный журналист Филипп Гранд, стала знаковой картиной для современных синефилов. Загадку «Вампиров» пытаются разгадать до сих пор: например, в 1996 году режиссер Оливье Ассаяс («Зильс-Мария», «Персональный покупатель») снял фильм «Ирма Веп», в котором пожилой, некогда очень успешный режиссер (его играет Жан-Пьер Лео) пытается сделать ремейк картины Луи Фейада.

На лекции в Доме-музее Марины Цветаевой расскажут о Луи Фейаде и его детище, о причинах, по которым «Вампиры» важны для современного кинематографа, и покажут несколько эпизодов.

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

Если в пятницу, 13-е вам обязательно хочется пощекотать нервы, отправляйтесь в кино на нового «Вия». Уж там-то вампиры не название преступной банды, а настоящая нечисть. И вообще — много страшного и странного.

Во второй части трилогии «Гоголь» режиссер Егор Баранов снова помещает главного мистика русской классики внутрь его произведения. На этот раз Николай Гоголь, скромный писарь из Санкт-Петербурга, прибывает в село Диканька, где ему придется проявить чудеса стойкости и силы духа, сражаясь с нечистью плечом к плечу с Хомой Брутом, который в вольной экранизации превращается в мастера восточных единоборств. Летающий гроб с мертвой ведьмой, толпа чертей и меловой круг прилагаются.

Посетить выставку 11-летнего художника

Время: до 21:00 Место: культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского (Тверская улица, дом 14)

Да, вам не показалось: мы предлагаем сходить на выставку художника, которому 11 лет. Нет, ничего общего с обычными детскими рисунками. 11-летний Маркус Мартинович — особенный мальчик. Увидите хоть раз его картины — язык не повернется назвать его ребенком: это взрослый состоявшийся художник, создавший собственный визуальный язык. Работы Маркуса покупают галеристы и коллекционеры, хотя он сам арт-рынком и его законами не интересуется.

До шести лет он, в отличие от сверстников, был равнодушен к рисованию. А потом вдруг попросил купить ему акриловые краски и мольберт. И тут же создал первую картину «Тень матери у окна». Названия его работ впечатляют недетской серьезностью: «Не стой на моем японце», «Автопортрет на черном диване с растущим зубом», «Черная мама». Большинство картин посвящены самому Маркусу и его маме, а еще — его любимым художникам, образы которых он осмысливает, буквально примеряя на себя: «Маркус в образе Энди Уорхола », «Маркус в образе Йозефа Бойса ».

Посмотреть спектакль «О чем говорят девушки»

Время: 18:30 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Финальным аккордом выставки «Старая квартира» в Музее Москвы станет мюзикл «О чем говорят девушки». Выставка, воссоздающая типичные квартиры, в которых жили москвичи в разные десятилетия ХХ века, станет декорациями к музыкальному спектаклю о студентках, приехавших в Москву из разных городов. Они молоды и полны надежд, снимают квартиру на четверых, на календаре — 2000 год.

Кстати, если не успеете на спектакль сегодня, есть шанс попасть на него завтра в это же время: «О чем говорят девушки» в Музее Москвы покажут дважды.

Отправиться на фотобиеннале

Время: до 22:00 Место: музейно-выставочное объединение «Манеж» (Манежная площадь, дом 1)