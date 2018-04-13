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Измайловский кремль приглашает жителей района Новогиреево на уникальную выставку кукол
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Измайловский кремль приглашает жителей района Новогиреево на уникальную выставку кукол 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Выставка фарфоровых кукол «Маскарад», организованная музеем кукол «Галерея Анастасии Чижовой», проходит в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».
На выставке можно увидеть удивительно реалистических кукол, сделанных с огромным мастерством и талантом. куклы одеты в подлинные карнавальные костюмы, и некоторые из них имеют портретоное сходство со знаменитыми людьми прошлого — можно узнать черты французского императора Наполеона, русского императора Александра I, знаменитой древнеегипетской царицы Нефертити. Эти куклы — авторские работы художницы Олины Вентцель, существующие в единственном экземпляре и сделанные вручную.
Выставка работает с 11.00 до 19.00 и продлится до 5 октября 2018 года. Выходной — понедельник.
Место проведения: станция метро «Партизанская», Измайловское шоссе, дом 73 ж, галерея «Арт-Кремль», 2-й этаж.
Справки по телефонам: 8 (985) 420-81-55, 8 (916) 705-43-50.
Фото — пресс-служба КРК «Кремль в Измайлово».
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