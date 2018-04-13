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Пиотровский призвал отказаться от термина «скифское золото»
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Пиотровский призвал отказаться от термина «скифское золото» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал отказаться от наименования «скифское золото» для возвращения коллекции крымских музеев из Нидерландов в Крым.
Коллекция из около двух тысяч артефактов была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
"Пока мы будем называть коллекцию скифским золотом, мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного. Принципиальный вопрос в другом — что священные вещи из музеев, найденные на этом месте (в Крыму), вывезены. Мы все время переводим вопросы культуры и искусства в имущество, деньги. Тогда это решается по-другому. А эти вещи, найденные в этой земле, хранящиеся в музее, это символы сознания людей, которые тут живут, и должны возвращаться", — сказал Пиотровский журналистам в Севастополе.
Директор Эрмитажа отметил, что затянувшийся процесс по делу коллекции — это лучше, чем «какие-то резкие решения».
"Я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится (в пользу Крыма)", — добавил Пиотровский.
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