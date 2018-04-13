Скифское золото должно вернуться в Крым — директор Эрмитажа

Михаил Пиотровский. СЕВАСТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Скифское золото, которое было вывезено в музей Амстердама и стало предметом судебного разбирательства между Россией и Украиной в местном суде, должно вернуться в Крым. Об этом журналистам в Севастополе заявил директор государственного Эрмитажа

"Пока мы будем называть это (артефакты — ред.) скифским золотом, мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного. Принципиальный вопрос совсем в другом — из музеев священные вещи, найденные на этом месте, вывезены. Мы все время переводим вопросы культуры и искусства в имущество, деньги. Тогда это решается совсем по-другому. А эти вещи, вырытые в этой земле, хранящиеся в музее, — символы сознания людей, которые тут живут и должны возвращаться", — подчеркнул он.

Пиотровский выразил уверенность, что рано или поздно этот вопрос решится в пользу Крыма.

По его словам, сейчас Союз музеев России работает над системой гарантий возврата экспонатов в родные музеи.

Коллекция «Крым: золото и секреты Черного моря» остается в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме, куда была вывезена для экспонирования в феврале 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. Всего она насчитывает около 2 тысяч артефактов, в том числе не имеющих аналогов в мире.