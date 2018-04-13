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Ремонт музея изобразительных искусств начали в Ижевске
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Ремонт музея изобразительных искусств начали в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств начал внутренний ремонт своих помещений. Как сказала «Сусанину» директор музей Вера Вахрушева, сейчас на первом этаже учреждения происходит переэкспозиция.
Эти помещения выбраны потому, что всё здесь адаптировано для всех категорий посетителей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Наконец-то мы можем не только поменять выставку, но и поменять пространство», — отметила Вера Вахрушева. В течении прошлого года в музее шёл проект «Корневая система», по итогом которого обещано появление новой постоянной экспозиции лаборатории художественного музея.
«Мы сдерживаем своё обещание, — заверила директор музея. — В конце апреля мы собираемся открыть новую постоянную экспозицию. Она будет абсолютно нетрадиционной». Появится направленное освещение, цвет стен станет иным, отвечая современным стандартам экспонирования. Всё это изменит восприятие выставки зрителем.
В первую очередь, речь идёт о музейной коллекции русского искусства XVIII-XX веков. Также в коллекции музея есть образцы декоративно-прикладного искусства: фарфор, кружево, стекло. Осень 2018 года планируется открытие выставки работ, возрождённых в единственной республиканской реставрационной мастерской.
После ремонта появится больше информационных материалов, интерактивных форм. Планируется запуск аудо-гида. Пока же экспозиция будет камерной, потому как музей находится в старом пространстве, мечтая о новом дополнительном здании. Которое станет многофункциональным.
Ремонт в музее изобразительных искусств Удмуртии
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-13.
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