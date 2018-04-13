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Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года
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Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года 

Волга Ньюс 56 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В церемонии приняли участие Наталья Королева — дочь С. П. Королева, Борис Волынов — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.
Камера все это время хранилась в личном архиве Махмуда Рафикова — он первым снял улыбающегося Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.
По словам Тамары Филатовой (племянница Юрия Гагарина и заведующий музея «Детские годы Гагарина») камера представляет огромную ценность.
"Это большое событие как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, — обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. — Я приглашаю всех желающих в наш музей познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта".
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