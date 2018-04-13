Пресс-анонс V выставки российских производителей «РосЭкспоКрым. Конкурентоспособность»

С 8-го по 10-е июня 2018 г. на базе ГК «Ялта-Интурист» состоится V (юбилейная) выставка российских производителей «РосЭкспоКрым. Конкурентоспособность».

Выставка «РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность» — главная выставка в сфере продовольственной торговли, которая является лучшей возможностью для входа в розничные сети и продвижения своего продукта в Крыму и на юге России.

«РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность» объединяет на одной площадке производителей и дистрибьюторов продовольствия, выставка помогает повышению конкурентоспособности российских компаний, развитию розничной торговли региона, увеличению разнообразия ассортимента продуктов питания.

На выставке «РосЭкспоКрым. Конкурентоспособность» будет представлен самый разнообразный спектр товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая спецтехникой и различным оборудованием.

В масштабной деловой программе ежегодно принимают участие эксперты в области качества продуктов питания. Каждый специалист может выбрать наиболее подходящий для себя формат делового общения: бизнес-встречи и переговоры в рамках конгрессной части выставки, многочисленные презентации компаний-участников и т.п.

Раскрытие потенциала российских предприятий, повышение уровня конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем продовольственном рынке — главная цель выставки.

В прошлом году выставка помогла более чем 100 компаниям увеличить продажи и завоевать рынок Крыма.

Приглашаем Вас стать участником V выставки российских производителей «РосЭкспоКрым. Конкурентоспособность».

Подробнее: http://expocrimea.com/events/stroy/ и по телефону +7 (978) 900-90-90.