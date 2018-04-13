Выставки недели: выбор «Артгида». Апрель 2018

Выставка номинантов премии «Инновация-2018» Российская государственная библиотека до 12 мая Выставку номинантов на одну из крупнейших арт-премий в этом году ее куратор Александр Буренков организовал не как стандартную экспозицию, а как гибридный архив. В залах Российской государственной библиотеки представлены работы в двух номинациях для художников («Художник года» и «Новая генерация»), тогда как в виртуальном пространстве развернулась медиатека с документацией всех проектов, выдвинутых на соискание награды. На премию в этом году было подано более трехсот заявок, произведения отобраны по семи номинациям и представлены так, словно, по словам куратора, они «сбежали» из реальности в цифровое облако.

[Подробнее]

Джанни Беренго Гардин. Париж, 1954. © Джанни Беренго Гардин / Представлено Фотографическим фондом «Форма»

Фотобиеннале в Манеже 2018 Манеж до 27 мая Среди выставок, открывшихся в Манеже в рамках фотобиеннале этого года, большая часть посвящена Италии. Классик итальянской фотографии Джанни Беренго Гардин знаменит панорамными симками, природными и уличными пейзажами. Работы Пьеро Марсили Либрелли балансируют на грани репортажа и сюрреализма. С итальянской модной фотографией зрители смогут познакомиться на примере снимков Джонни Монкады. Российская фотография в Манеже представлена среди прочего архивом фотослужбы газеты «Коммерсантъ» , а также архаикой быта российской глубинки, жизнь которой изучал Валерий Нистратов

[Подробнее]

Петр Айду. Трансформация шума. Музыкально-шумовая композиция. Courtesy Государственный центр современного искусства

Владей Кавказом! Государственный центр современного искусства до 20 мая Проект представляет собой отчетную выставку 11-го симпозиума «Аланика», ежегодно проводимого Северокавказским филиалом ГЦСИ во Владикавказе. Организованный куратором Катей Бочавар , он исследует городскую среду и способы бытования в ней. В течение месяца гости симпозиума — художники, хореографы, музыканты — знакомились с жителями города: студентами военного училища, хоровыми коллективами и просто «заинтересованными» горожанами. Результатом их работы стали произведения в различных техниках и жанрах: Заур Цугаев представил видео, Петр Айду — музыкальную инсталляцию, а Саша Маршани организовал мобильный фестиваль зинов.

[Подробнее]

Кирилл Кипятков. Первый грузовой состав отправлен. 2017. Холст, масло. Courtesy Выставочный зал «Ковчег»

Транссибирская магистраль Государственный выставочный зал «Ковчег» до 27 мая Обширная экспозиция о путешествии: история создания Великого Сибирского пути, литературный образ железной дороги и не только. Помимо прочего, зрители смогут увидеть мир машин в графике Оскара Рабина и живописи Кирилла Кипяткова и поразмышлять вместе с Александрой Янченко об идеях французского этнографа Марка Оже, который определяет транспортные коммуникации как один из видов не-мест или мест-промежутков.

[Подробнее]

Эдгар Амроян. Москвич из серии «Старые машины». 2009–2014. Холст, масло. Courtesy галерея «Триумф»

EXTENSION.AM: Географический опыт. Современное искусство Армении Галерея «Триумф» до 22 апреля

Галерея «Триумф» продолжает цикл выставок, посвященных арт-сценам других стран. На этот раз зрители смогут познакомиться с художественной жизнью Армении. В экспозицию вошли работы восемнадцати авторов, затрагивающие темы памяти, истории, повседневности и неизбежной тревоги от непредсказуемости современных общественных процессов.

[Подробнее]