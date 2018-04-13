Губкинский музей освоения Севера ждет 33 истории своего города

В 2019 году губкинский музей освоения Севера отметит 33 года с начала основания. В честь дня рождения горожане могут принять участие в необычном проекте «33 истории нашего города».

Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор музея Елена Калитенко, каждый из нас когда-то приехал в город на краю света, кто-то недавно, а кто-то помогал его строить, взращивал, как маленького ребёнка. И, конечно, каждый сохранил свои воспоминания. Друзья, родные и близкие расскажут о том, как покоряли Север, как с первого камня возвели город среди снегов, как жили и боролись, отчаивались и добивались, мечтали и любили. Один город, тридцать три весны, тридцать три истории жизни. Губкинский музей освоения Севера ждёт рассказов от горожан.