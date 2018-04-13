Ещё
Сергей Собянин осмотрел новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Собянин осмотрел новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Вместе с мэром была вдова писателя Наталья Солженицына, пишет «Вечерняя Москва».
«Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича Солженицына этот дом распахнёт двери для посетителей. Он будет новым культурным центром притяжения москвичей, гостей столицы и наших соотечественников из-за рубежа», — сказал Собянин в ходе осмотра здания.
Строительство уже второго в Москве здания Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына началось по решению правительства Москвы в ноябре 2015 года и завершилось в декабре 2017 года. Площадь 4-этажного здания составляет 5,5 тысячи квадратных метров.
По словам директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктора Москвина, новое здание — настоящий подарок по своему техническому оснащению.
Парламентская газета: последние новости
Реставрация скульптур павильона «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ завершена Во Франции пропали более 250 работ Пабло Пикассо В Совете Федерации открылась выставка «Крым. Город-герой Севастополь»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий2
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение