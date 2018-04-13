Сергей Собянин осмотрел новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Вместе с мэром была вдова писателя Наталья Солженицына, пишет «Вечерняя Москва».
«Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича Солженицына этот дом распахнёт двери для посетителей. Он будет новым культурным центром притяжения москвичей, гостей столицы и наших соотечественников из-за рубежа», — сказал Собянин в ходе осмотра здания.
Строительство уже второго в Москве здания Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына началось по решению правительства Москвы в ноябре 2015 года и завершилось в декабре 2017 года. Площадь 4-этажного здания составляет 5,5 тысячи квадратных метров.
По словам директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктора Москвина, новое здание — настоящий подарок по своему техническому оснащению.