Калининградская семья подарила Музею мирового океана двух аксолотлей

В Музее мирового океана поселились аксолотли. «Водяных дракончиков» музею подарила семья калининградцев.

У Лунтика и Кузи — по четыре тоненькие лапки, по большой голове, украшенной пучками внешних жабр и широким улыбающимся ртом.

«Аксолотль может проводить свою жизнь и даже размножаться, так и не претерпев метаморфоз, и не превратившись во взрослую форму. Такое явление называется неотения. А еще аксолотли умеют регенерировать. И это очень кстати, поскольку есть у них дурная привычка — иногда откусывать друг у друга разные конечности», — говорят в музее.