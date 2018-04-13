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Калининградская семья подарила Музею мирового океана двух аксолотлей
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Калининградская семья подарила Музею мирового океана двух аксолотлей 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В Музее мирового океана поселились аксолотли. «Водяных дракончиков» музею подарила семья калининградцев.
У Лунтика и Кузи — по четыре тоненькие лапки, по большой голове, украшенной пучками внешних жабр и широким улыбающимся ртом.
«Аксолотль может проводить свою жизнь и даже размножаться, так и не претерпев метаморфоз, и не превратившись во взрослую форму. Такое явление называется неотения. А еще аксолотли умеют регенерировать. И это очень кстати, поскольку есть у них дурная привычка — иногда откусывать друг у друга разные конечности», — говорят в музее.
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