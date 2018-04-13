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В Музее Мирового океана «цитируют» Наполеона
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В Музее Мирового океана «цитируют» Наполеона 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Музее Мирового океана для посетителей открылась новая выставка под названием «От великого до смешного». На ней представлено 200 экспонатов, связанных с Наполеоном и его знаменитым изречением, которое и дало имя экспозиции.
Музей Мирового океана и Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник предлагают в прямом смысле взглянуть на это изречение и понять, что же сподвигло корсиканца смеяться и плакать во время отступления из России.
Выставка в хронологической последовательности знакомит с графическими листами, запечатлевшими два взгляда на один и тот же ряд событий: помпезно величественный и сатирический. Работы военно-исторической тематики принадлежат известным западноевропейским граверам XIX века.
Елена Семенищева, руководитель выставочного отдела Бородинского военно-исторического музея-заповедника:
— Изюминками, раритетами этой выставки является подлинное обмундирование великой армии Наполеона. Мундиры, шинель французская, патронные сумки и многое другое. А так же находки с поля Бородинского сражения — ядра, картечь, оружейные пули.
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