В Музее Мирового океана «цитируют» Наполеона

В Музее Мирового океана для посетителей открылась новая выставка под названием «От великого до смешного». На ней представлено 200 экспонатов, связанных с Наполеоном и его знаменитым изречением, которое и дало имя экспозиции.

Музей Мирового океана и Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник предлагают в прямом смысле взглянуть на это изречение и понять, что же сподвигло корсиканца смеяться и плакать во время отступления из России.

Выставка в хронологической последовательности знакомит с графическими листами, запечатлевшими два взгляда на один и тот же ряд событий: помпезно величественный и сатирический. Работы военно-исторической тематики принадлежат известным западноевропейским граверам XIX века.

Елена Семенищева, руководитель выставочного отдела Бородинского военно-исторического музея-заповедника:

— Изюминками, раритетами этой выставки является подлинное обмундирование великой армии Наполеона. Мундиры, шинель французская, патронные сумки и многое другое. А так же находки с поля Бородинского сражения — ядра, картечь, оружейные пули.