Мэр Москвы назвал дату открытия Дома русского зарубежья

По словам столичного градоначальника он будет открыт 11 декабря 2018 года. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Дом русского зарубежья в Москве приобрел прекрасное современное здание, в котором можно развернуть экспозиции, показать и москвичам, и всему миру огромное достояние, которое собрано Домом — тысячи единиц уникальных документов и экспонатов. Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича (Солженицына — прим. Агентства «Москва» ) этот Дом распахнет двери для посетителей», — заявил Сергей Собянин

Отмечается, что в здании откроют Музей русской эмиграции. Проект предусматривает создание несколько экспозиции, посвященных деятельности русских эмигрантов. Здесь будут организованные временные и постоянные выставки, для которых предусмотрены выставочные подиумы со стеклянными витринами. Кроме того, в новом музее будет работать лекторий. В настоящее время ведутся работы по реализации этого проекта.

Напомним, что 11 декабря 2017 года в центре столицы открыли мемориальную доску писателю-лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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