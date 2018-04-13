Красота души

Самобытный художник Виталий Ниязов отметил выставкой своё 85-летие

13 апреля 2018

В очаровании удмуртского пейзажа Есть подлинная радость. И она созвучна пенью соловья, Что воспевает милые края: Поля, леса и косогоры. Вот и художник безмятежно По зову сердца и души С любовью переносит на холсты Всю прелесть окружающей среды, Для нас искусство открывая. Светлана Мельчукова

В марте в Ижевске прошла выставка самобытного художника Виталия Ниязова. Она была приурочена к 85-летию мастера живописи. Виталий Семёнович сел за мольберт после 70 лет. В родном селе Бабино Завьяловского района Удмуртии он открыл собственную галерею. Раньше здесь была обычная теплица на собственном приусадебном участке. Её снесли, а фундамент остался. На нём художник сделал деревянную галерею.

Дома стало столько картин, девать куда-то надо. Потом пристрой сделал. Со строительством помогали дети, соседи

Виталий Ниязов

Отметим, что он входит в объединение художников-любителей имени Николая Косолапова, который был одним из инициаторов создания Союза художников Удмуртии в 1934 году. Само творческое объединение создано в 2000 году и объединило любителей изобразительного искусства разных возрастов и профессий.

Творческое настоящее

Как отметил юбиляр, «Бабинская территория — территория талантов». Есть здесь преподаватели в местной школе, а также в открывшейся художественной школе. Есть талантливый художник парковой скульптуры. «Ну, а я такой, какой есть. Другого нет», — резюмирует Виталий Ниязов. Родился он в Бабино, потом «туда-сюда поболтался немножко». Переехал в Завьялово и там женился на девушке, которая ему понравилась: «Так у всех бывает. Она работала первым секретарём райкома комсомола. А меня устроили в райисполком. Потом умер мой брат, председатель колхоза в Бабино, и нам пришлось переехать туда. Жена стала работать в местной школе». На саму выставку художник отобрал работы по простому принципу:

Чтобы картины были яркими, жизнерадостными. Чтобы давали позитив человеку, который смотрит. А то бывает в жизни слишком много серости. Погода, настроение… Особенно женщин встретишь с таким настроением — на целую неделю настроение портится.

— Виталий Ниязов

Стиль свой мастер определить не может. Говорит, что краски смешивать сама жизнь заставляет. «Возьмёте вы гвоздь колотить, забьёте обязательно. Жизнь заставляет — начнёшь делать, и вот, всё идёт. Говорят, получается. Я рад, это меня спасает. К 80 годам уже человек определившийся, состоявшийся. Вот такой не очень порядочный, получается. И выступления, и само поведение. Но что сделаешь?» — с улыбкой делится Виталий Ниязов принципом своего труда. При этом, сколько картин создал, художник не считает. Период в 15-20 лет — это не так много для творчества, по его словам.

Каковы же сюжеты в живописных картинах Виталия Ниязова? Здесь много пейзажей. Особенно видов малой родины. Любит изображать художник «своих людей»: от председателя колхоза и митрополита до простых селян.

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Меня поражает в его работах искренность, широта. Он изображает то, что он видит, то, что он любит. У него получается это передать на картине. Работы прекрасные. Пусть они называются самодеятельными, но у него душа работает и живёт в работах.

— Галина Рязанова, архитектор и дизайнер

На одном из портретов кисти Виталия Ниязова — уроженец Бабино, депутат Государственного совета Удмуртской Республики Михаил Лебедев . Сам он, присутствуя на финисаже, сказал, что для него это стало полной неожиданностью. «Буквально неделя прошла, как мне помощник говорит, что мой портрет в Бабино на выставке находится: „Вы там на фоне Госсовета“. Когда глава Бабино Алексей Краснопёров привёз приглашение на торжественное закрытие выставки со словами „Надо ехать, ты там так здорово выглядишь“, у парламентария больше не было сомнений.

Взгляд в будущее

Поэт Евгений Винокуров писал: „Художник, воспитай ученика, сил не жалей его ученья ради“. На закрытии выставки выступила и дочь юбиляра Людмила Ниязова , рассказав, как неожиданно для себя также приобщилась к искусству. Однажды на открытии очередной выставки в Завьялово Виталий Семёнович сказал: „Все мои дети на пенсии будут рисовать“.

Я думала, что в маму и рисовать не умею. Это для меня была установка всю жизнь: братья мои рисуют, они талантливые, как папа. А я, как мама, — могу учить детей, могу руководить. Но однажды мой свитер был испорчен в режиме стирки, краска с него вся сошла. Звоню подруге и говорю: „Досада какая, он стал цвета холста“. Видимо, эта фраза была ключевой… И в какой-то момент я начала расписывать одежду. Любую рубашку мужскую или женскую, платье, юбку делаю уникальной, которой нет ни у кого в мире.

— Людмила Ниязова, художник

Председатель творческого объединения имени Н. А. Косолапова Светлана Мельчукова отметила, что характер картин Виталия Ниязова виден и в цветовой гамме его полотен: „Он в жизни открытый, добрый, интересный, интеллигентный человек“. Работы самобытного художника показывают ускользающую красоту провинции Удмуртии, оставляя тем самым в памяти потомков портреты жителей Бабино, современников мастера, виды природы и быт селян. В созданной Виталием Ниязовым галерее проводятся экскурсии для жителей и гостей села, школьников. Завершая встречу, сам юбиляр откликнулся на множество предложений и пожеланий. „Буду стараться таким быть, каким мне пожелали. Что дальше? Тоже считаю, что должен быть здоровым и что-то ещё творить“, — с напутствием сказал Виталий Ниязов.