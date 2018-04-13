Красота души 

Самобытный художник Виталий Ниязов отметил выставкой своё 85-летие
Дмитрий Стрелков Журналист
13 апреля 2018
В очаровании удмуртского пейзажа Есть подлинная радость. И она созвучна пенью соловья, Что воспевает милые края: Поля, леса и косогоры. Вот и художник безмятежно По зову сердца и души С любовью переносит на холсты Всю прелесть окружающей среды, Для нас искусство открывая. Светлана Мельчукова
В марте в Ижевске прошла выставка самобытного художника Виталия Ниязова. Она была приурочена к 85-летию мастера живописи. Виталий Семёнович сел за мольберт после 70 лет. В родном селе Бабино Завьяловского района Удмуртии он открыл собственную галерею. Раньше здесь была обычная теплица на собственном приусадебном участке. Её снесли, а фундамент остался. На нём художник сделал деревянную галерею.
Дома стало столько картин, девать куда-то надо. Потом пристрой сделал. Со строительством помогали дети, соседи
Виталий Ниязов
Отметим, что он входит в объединение художников-любителей имени Николая Косолапова, который был одним из инициаторов создания Союза художников Удмуртии в 1934 году. Само творческое объединение создано в 2000 году и объединило любителей изобразительного искусства разных возрастов и профессий.
Творческое настоящее
Как отметил юбиляр, «Бабинская территория — территория талантов». Есть здесь преподаватели в местной школе, а также в открывшейся художественной школе. Есть талантливый художник парковой скульптуры. «Ну, а я такой, какой есть. Другого нет», — резюмирует Виталий Ниязов. Родился он в Бабино, потом «туда-сюда поболтался немножко». Переехал в Завьялово и там женился на девушке, которая ему понравилась: «Так у всех бывает. Она работала первым секретарём райкома комсомола. А меня устроили в райисполком. Потом умер мой брат, председатель колхоза в Бабино, и нам пришлось переехать туда. Жена стала работать в местной школе». На саму выставку художник отобрал работы по простому принципу:
Чтобы картины были яркими, жизнерадостными. Чтобы давали позитив человеку, который смотрит. А то бывает в жизни слишком много серости. Погода, настроение… Особенно женщин встретишь с таким настроением — на целую неделю настроение портится.
— Виталий Ниязов
Стиль свой мастер определить не может. Говорит, что краски смешивать сама жизнь заставляет. «Возьмёте вы гвоздь колотить, забьёте обязательно. Жизнь заставляет — начнёшь делать, и вот, всё идёт. Говорят, получается. Я рад, это меня спасает. К 80 годам уже человек определившийся, состоявшийся. Вот такой не очень порядочный, получается. И выступления, и само поведение. Но что сделаешь?» — с улыбкой делится Виталий Ниязов принципом своего труда. При этом, сколько картин создал, художник не считает. Период в 15-20 лет — это не так много для творчества, по его словам.
Каковы же сюжеты в живописных картинах Виталия Ниязова? Здесь много пейзажей. Особенно видов малой родины. Любит изображать художник «своих людей»: от председателя колхоза и митрополита до простых селян.
@media screen and (max-width: 1200px) {#rec50789829. t603__container. t-container {padding: 0px 0px 20px 0px!important;}#rec50789829. t603__tile {padding: 20px 10px 0px 10px!important;}}@media screen and (max-width: 960px) {#rec50789829. t603__container. t-container, #rec50789829. t603__container {padding: 0px 10px 20px 10px!important;}#rec50789829. t603__tile {padding: 20px 10px 0px 10px!important;}}
Меня поражает в его работах искренность, широта. Он изображает то, что он видит, то, что он любит. У него получается это передать на картине. Работы прекрасные. Пусть они называются самодеятельными, но у него душа работает и живёт в работах.
— Галина Рязанова, архитектор и дизайнер
На одном из портретов кисти Виталия Ниязова — уроженец Бабино, депутат Государственного совета Удмуртской Республики Михаил Лебедев. Сам он, присутствуя на финисаже, сказал, что для него это стало полной неожиданностью. «Буквально неделя прошла, как мне помощник говорит, что мой портрет в Бабино на выставке находится: „Вы там на фоне Госсовета“. Когда глава Бабино Алексей Краснопёров привёз приглашение на торжественное закрытие выставки со словами „Надо ехать, ты там так здорово выглядишь“, у парламентария больше не было сомнений.
Взгляд в будущее
Поэт Евгений Винокуров писал: „Художник, воспитай ученика, сил не жалей его ученья ради“. На закрытии выставки выступила и дочь юбиляра Людмила Ниязова, рассказав, как неожиданно для себя также приобщилась к искусству. Однажды на открытии очередной выставки в Завьялово Виталий Семёнович сказал: „Все мои дети на пенсии будут рисовать“.
Я думала, что в маму и рисовать не умею. Это для меня была установка всю жизнь: братья мои рисуют, они талантливые, как папа. А я, как мама, — могу учить детей, могу руководить. Но однажды мой свитер был испорчен в режиме стирки, краска с него вся сошла. Звоню подруге и говорю: „Досада какая, он стал цвета холста“. Видимо, эта фраза была ключевой… И в какой-то момент я начала расписывать одежду. Любую рубашку мужскую или женскую, платье, юбку делаю уникальной, которой нет ни у кого в мире.
— Людмила Ниязова, художник
Председатель творческого объединения имени Н. А. Косолапова Светлана Мельчукова отметила, что характер картин Виталия Ниязова виден и в цветовой гамме его полотен: „Он в жизни открытый, добрый, интересный, интеллигентный человек“. Работы самобытного художника показывают ускользающую красоту провинции Удмуртии, оставляя тем самым в памяти потомков портреты жителей Бабино, современников мастера, виды природы и быт селян. В созданной Виталием Ниязовым галерее проводятся экскурсии для жителей и гостей села, школьников. Завершая встречу, сам юбиляр откликнулся на множество предложений и пожеланий. „Буду стараться таким быть, каким мне пожелали. Что дальше? Тоже считаю, что должен быть здоровым и что-то ещё творить“, — с напутствием сказал Виталий Ниязов.