Монстры из коробок, картона и теплоизоляции. Королева чудовищ проведет мастер-класс для детей в Перми

Художник, дизайнер и создатель бренда одежды Hello Pepe Наталья Пастухова приедет в Пермь, чтобы провести для детей серию мастер-классов по созданию чудовищ. Наталья поможет детям придумать и создать собственных фантастических зверей из картона, коробок, бумаги, теплоизоляционных материалов, пупырчатой пленки и других подручных материалов.

— Мы занимаемся чудовищами, потому что это особенные существа, ни на кого не похожие. Чудовище — это создание, которое может быть абсолютно любым. Оно может быть невероятно добрым, покрытым тортиками, обожать людей, помогать им, любить щенков. Оно может быть злым, кусаться из-под кровати, жить в космосе, — рассказывает Наталья Пастухова. — Чудовища очень хорошо вписываются в детские фантазии. Я стараюсь ничем не ограничивать детей, дать возможность их фантазии разгуляться как можно дальше, придумать и смастерить как можно более сумасшедшие костюмы. Я должна быть самым главным чудовищем на моем курсе — так я стала королевой чудовищ.

Курс для детей от 8 до 12 лет будет состоять из пяти занятий. Они будут проходить с 16 по 20 апреля с 19:00 до 20:30 в музее PERMM. Полная стоимость курса составит 2000 рублей, а записаться на него можно по ссылке или по телефонам: 254-35-77, +79127871122, +79523355596.

Ведущий мастер-класса Наталья Пастухова — иллюстратор, художник и дизайнер из Екатеринбурга. Она участвовала в проектах «Стена», «Длинные истории Екатеринбурга», «Длинные истории Перми», а также создавала стрит-арт работы в Финляндии и Азербайджане.

Ранее мы рассказывали о том, что в музее PERMM открылась новая выставка.