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В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам
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В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам 

Вести.Ru 1 час назад
Представители ФБР вернули законным владельцам картину Марка Шагала «Отелло и Дездемона» (1911), украденную у коллекционеров Эрнеста и Розы Геллер 30 лет назад. Пара давно умерла, шедевр будт возвращен их наследникам, живущим на Манхэттене, сообщает NY Post.
В 1988 году работавший у четы Геллер человек во время отъезда хозяев украл полотно Марка Шагала, а вместе с ним еще несколько произведений искусства. Из коллекции американцев пропали работы Ренуара, Пикассо и Хоппера. Вскоре после этого вор продал картину мужчине из Мэриленда, и около 30 лет легендарное полотно пылилось у нового владельца на чердаке.
Сотрудники ФБР вышли на след картины только в 2017 году, когда владелец шедевра из штата Мэриленд сам обратился к представителям власти, желая подтвердить подлинность картины. По словам американца, он неоднократно пытался продать полотно в одну из галерей Вашингтона, однако без сертификатов подлинности сделать это было невозможно.
Интересно, что вору и мужчине, хранившему картину, ничего не грозит даже теоретически — срок давности преступления уже истек, никаких обвинений им предъявить не могут.
Адвокат наследников Геллеров заявил, что из всех украденных полотен возвращение работы Шагала больше всего порадовало бы покойных коллекционеров.
Другие работы, украденные у американцев, до сих пор ищут.
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