Набор в студию квиллинга открылся в «Центре искусств и творчества Марьина Роща»

Набор в студию квиллинга «Крутон» объявил «Центр искусств и творчества Марьина Роща» на Октябрьской. На занятия приглашаются дети в возрасте от шести лет.

— Поделки в технике квиллинг очень необычные — огромное количество завитков, спиралей, тугих намоток тонких бумажных полос сливаются и переплетаются в одном произведении искусства. Для детей этот вид занятий имеет не только развлекательный характер, но и несет в себе огромную пользу. Работая с мелкими деталями, хорошо развивается мелкая моторика рук, что очень важно для развития ребенка в целом. Кроме этого, хорошо тренируется умение концентрировать внимание, — сообщили в центре.

Записаться и уточнить подробности можно по телефону 8 (495) 602-66-22.

Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» находится по адресу: ул. Октябрьская, 58. (то)