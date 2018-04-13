Известный художник представил в Воронеже масштабный арт-проект, посвящённый керамике 

Экспозиция «Чаша судьбы» разместилась в музее имени Крамского. В музее имени Крамского началась выставка «Чаша судьбы» — проект Валерия Малолеткова, народного художника России. Это всероссийский проект. В нём автор воплотил свою любовь к керамике: её там много, и она так необычна. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» побывала на выставке раньше всех. Он закончил в своё время Строгановку, которая дала ему универсальное художественное образование. И всю свою творческую жизнь экспериментирует с различными материалами, открывая в них новые смысловые, композиционные и цветовые возможности. Себя позиционирует во многом как художника — монументалиста. Большая любовь Валерия Малолеткова — керамика. В ней он любит экспериментировать. В арт-проекте «Чаша судьбы» керамики много и нетрадиционной.
— Интересно будет познакомиться с материалом керамики. Многие люди привыкли воспринимать керамику как утилитарный материал. А у Валерия Александровичаподход скульптурный, — говорит куратор выставки, арт-директор проекта Елена Носкова. А ещё он много путешествует и привозит свои впечатления в виде графических зарисовок. Графика обостряет интерес к сложным многофигурным композициям. Потом, со временем, мастер переводит зарисовки в скульптуру — бронзу, фаянс, керамику. Художник постепенно идёт от творческих поисков к находкам, к качественно новым художественным произведениям.
— Творчество начинается тогда, когда ты отталкиваешься от впечатлений и находишь мостик между своим миро представлением и натурой или не находишь. Пропускаешь через себя и только тогда можешь считать полноценным продуктом, — рассказывает народный художник России Валерий Малолетков. «Чаша судьбы» у художника — символ и аллегория. Судьбу в чашу вместить невозможно. Но и предела наполнению её тоже нет. Художник делает это, пока творит, пока мыслит, пока чувствует Проект «Чаша судьбы» — всероссийский. С ним до Воронежа уже успели познакомиться любители искусства многих городов. После столицы Черноземья она продолжит своё путешествие по стране и за её пределами. Ольга Зубкова, Павел Редькин