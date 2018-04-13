Известный художник представил в Воронеже масштабный арт-проект, посвящённый керамике

Экспозиция «Чаша судьбы» разместилась в музее имени Крамского. В музее имени Крамского началась выставка «Чаша судьбы» — проект Валерия Малолеткова, народного художника России. Это всероссийский проект. В нём автор воплотил свою любовь к керамике: её там много, и она так необычна. Съёмочная группа «Вести-Воронеж» побывала на выставке раньше всех. Он закончил в своё время Строгановку, которая дала ему универсальное художественное образование. И всю свою творческую жизнь экспериментирует с различными материалами, открывая в них новые смысловые, композиционные и цветовые возможности. Себя позиционирует во многом как художника — монументалиста. Большая любовь Валерия Малолеткова — керамика. В ней он любит экспериментировать. В арт-проекте «Чаша судьбы» керамики много и нетрадиционной.

— Интересно будет познакомиться с материалом керамики. Многие люди привыкли воспринимать керамику как утилитарный материал. А у Валерия Александровичаподход скульптурный, — говорит куратор выставки, арт-директор проекта Елена Носкова. А ещё он много путешествует и привозит свои впечатления в виде графических зарисовок. Графика обостряет интерес к сложным многофигурным композициям. Потом, со временем, мастер переводит зарисовки в скульптуру — бронзу, фаянс, керамику. Художник постепенно идёт от творческих поисков к находкам, к качественно новым художественным произведениям.