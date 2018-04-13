Павильон «Космос» на ВДНХ принял посетителей после реставрации

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Ровно полвека назад, в апреле 1961 года, произошло событие, которое навсегда вошло в мировую историю: человек впервые отправился в космос. На спускаемом аппарате корабля «Восток-1» облетел Землю космонавт Юрий Гагарин . Специально к этой памятной дате свои двери открыл отреставрированный павильон №34 «Космос» на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Подлинные экспонаты

Очередь ко входу в отреставрированный павильон в пятницу тянется вдоль всего периметра здания. Здесь много пенсионеров и школьников, которые в данный момент отдыхают на каникулах.

Музей площадью около 28 тыс. квадратных метров напоминает гигантское космическое пространство. В экспозицию входят уникальные образцы космической техники, никогда ранее не выставлявшиеся в музеях — всего более 120 экспонатов, более 2 тыс. редких архивных документов, фото— и видеоматериалов. Комплекс условно разделен на три части: «Космический бульвар» с подлинными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов, «Конструкторское бюро», где можно узнать о жизни в космосе и космических исследованиях, и «Космодром будущего» с игровыми симуляторами и 5D-кинотеатром.

"Рад вас приветствовать на «Космическом бульваре»! Наш полет продлится 120 минут, желаю всем незабываемых впечатлений", — обратился экскурсовод Артем Минин к посетителям павильона. Он проводил гостей к полноразмерному макету ракетоносителя «Восток-1», доставившего 12 апреля 1961 года на околоземную орбиту корабль Юрия Гагарина.

"На орбите Гагарин принимал пищу, писал карандашом — простейшие, казалось бы, действия, но они были экспериментами, которые ранее не проводил ни один человек. Все свои ощущения и наблюдения космонавт наговаривал на бортовой магнитофон", — продолжил Минин. Он отметил, что скорость движения капсулы «Восток-1» вокруг земли составляла 28 тыс. километров в час, это более чем в 11 раз быстрее максимальной скорости сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144. Усомнившимся в подлинности экспоната посетителям экскурсовод указал на нижнюю часть обшивки капсулы, которая обгорела во время полета.

По соседству с «Востоком-1» — орбитальный комплекс «Мир», луноход «Союз», автоматическая орбитальная станция «Алмаз» и орбитальная станция «Салют-6».

От рассады до кремлевской звезды

По словам куратора реставрационных работ на ВДНХ, советника руководителя департамента культурного наследия Юлии Логиновой, павильон построили в конце главной аллеи ВДНХ еще в 1939 году по проекту советских архитекторов. С тех пор реконструкцию здания проводили лишь один раз — в 1954 году. За время существования павильона его тематическое наполнение несколько раз уходило от истории освоения космоса: здесь проходили сельскохозяйственные выставки, продавали семена, саженцы и рассаду и даже устраивали поросячьи бега. В 2014 году было принято решение вернуть объекту культурного наследия его историческое «лицо» и начать масштабные реставрационные работы, которые потребовали усилий 1,4 тыс. реставраторов и строителей.

"Первоначально павильон строился по временному типу, кое-где отсутствовал фундамент, а стеклянная крыша, построенная в виде эллинга, протекала в дождь и снег. Проделана громадная работа для того, чтобы сделать здание капитальным, и в то же время сохранить его архитектурно-исторический облик и вернуть утраченные элементы", — сказала куратор реставрационных работ на ВДНХ, советник руководителя департамента культурного наследия Юлия Логинова.

Укрепив фундамент здания и стеклянную крышу, специалисты затем восстановили первоначальный кремовый цвет стен, возвратили под купол точную копию люстры-звезды, которая украшала Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 год. Отреставрировали прежде скрытые под фанерными щитами металлические гербы 15 советских республик, скульптуру тракториста и комбайнерки, гипсовые рельефы с символикой различных отраслей.

Космос и сладости

Для посетителей-самоучек в зоне «Конструкторское бюро» работают познавательные экспонаты. Зайдя внутрь «космических полусфер» можно посмотреть поучающие видео об истории и исследованиях в отрасли. Здесь можно увидеть полноразмерные макеты скафандров, изготовленные в разные годы, и даже примерить перчатку, помещенную в вакуум — чтобы на себе прочувствовать ощущения космонавта при выходе в космос в спецодежде.

Минин предложил членам экскурсионной группы узнать побольше о жизни космонавтов во время полета и развенчал миф о том, что космонавты «питаются только едой из тюбиков».

"Они подолгу находятся на орбите, и есть одну сублимированную пищу в виде каши вредно для здоровья. Еда для них помещается в специальные контейнеры, которые удобно разогревать. В рацион космонавта входит обычная еда, например, борщ и мясные изделия с гарниром", — отметил Минин. Он добавил, что из-за постоянного нахождения в невесомости организм космонавтов испытает большой стресс, чтобы не терять костную и мышечную массу им необходимо потреблять более 3 тыс. калорий в сутки. Отвечая на вопрос о том, разрешается ли космонавтам есть сладости, Минин отметил, что «иногда после тяжелого рабочего дня можно себя побаловать, главное — в меру».

"Космодром будущего"

В зоне «Космодром будущего» установлены тренажеры с имитацией кабины космического корабля, интерактивные столы и экраны с системой проецирования изображения. Здесь посетителей знакомят с картинами будущего космонавтики, нарисованными фантастами и футурологами. В 16-метровой «Космической сфере» можно совершить виртуальный полет в космос или «высадиться» с научной миссией на Луне. Самым бесстрашным предлагается преодолеть пояс астероидов и при помощи специальной «линзы» погрузиться в черную дыру.

В этой зоне обитает робот-андроид «Федор», который по замыслу разработчиков призван заменить человека в экстремальных ситуациях в космосе. В 2021 году он отправится на орбиту на новом российском космическом корабле «Федерация». Так, на просьбу рассказать о себе, андроид заявляет, что «пришел сюда ради спасения будущего». Он знает все об истории космоса, робототехники, видах летательных аппаратов, но любимый вопрос «Федора» — о его создателях из НПО «Андроидная техника». Также он с удовольствием делится биографией Гагарина и основоположника российской космонавтики Сергея Королева

Как сообщили ТАСС в дирекции парка, павильон «Космос» смогут посещать 20 тыс. человек в сутки. Он будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00.