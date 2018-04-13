Как пережить культурное потрясение в одном из ростовских подъездов

В Ростове-на-Дону, вдали от туристических маршрутов, в одном из спальных районов стоит неприметная девятиэтажка. Но если зайти в ее первый подъезд — вас ждет культурное потрясение.

Этажи, лестничные пролеты, лифт, двери украшает неистовая эклектика из гипсовых барельефов в стиле барокко, выкованных металлических украшений, видов Венеции в золоченых рамах, картин по мотивам Левитана, Моне и Семирадского.

Жильцы на мой вопрос, кто все это сделал, с гордостью отвечают: «Художник Константин Николаев с пятого этажа!»

Купив квартиру в этой панельной десятиэтажке в 2001 году, Константин Николаев с тоской заметил, что в его подъезде все уныло: зеленые стены, серые цементные полы. А у соседей — «бесцветные глаза и желание прошмыгнуть в свою квартиру поскорее, ведь кому охота в этой неуютности задерживаться».

Тогда Константин, художник-оформитель по профессии и выпускник Ростовского художественного училища им. Грекова, загорелся непростой миссией: «Ну нельзя же так жить дальше, ведь живут же в мире люди не так, красиво живут».

Константину тогда было 39 лет, и он решил сделать свой подъезд необычным, за свои деньги декорировав все этажи с ориентацией надореволюционные купеческие дома Ростова. Для этого художнику понадобились новые навыки — он научился класть плитку и устанавливать гипсовый лепной декор.

«Когда я начал класть плитку на полу первого этажа, соседи проходили торопливо, боясь со мной столкнуться взглядом, отводили глаза — все боялись, что я начну с них требовать деньги за плитку, — говорит Константин. — А когда я начал монтировать на потолок лепной декор, народ вообще перестал меня замечать».

В процессе работы к художнику подошли жители трех-четырех квартир и предложили взять у них немного денег (порядка 500 руб.) — он взял.

Появились единомышленники и враги, и, в первую очередь, не оценило его труды правление товарищества собственников жилья (ТСЖ). "Моя инициатива полностью шла вразрез их жизненной позиции", — считает Константин.

Не трудно догодаться, что на этом этаже живет сам Константин.

Двери лифта, словно вход в жилище богатого византийца.

Внутри лифта висят дипломы и старые фотографии в рамках.

В 2008 году правление дома подало на Константина в суд за действия без разрешения. По словам художника, в районный суд защищать его пришли соседи по подъезду, а против выступали члены правления, настаивавшие, что все подъезды в доме должны быть одинаковыми.

Суд постановил, что Константин должен вернуть подъезд в исходное состояние. Тогда художник обратился к мэру города, который посоветовал оспорить решение в кассационном суде при поддержке администрации города в качестве третьего лица. В результате Константин отстоял свой проект.

Поднимаясь с первого по девятый этаж, хочется медленно подниматься и разглядыват, разглядывать.

С тех пор, уверяет Константин, большинство жителей подъезда полюбили барокко в повседневной жизни, а время от времени кто-нибудь из соседей рассказывает ему похожую историю: вызвали мастера по ремонту, а тот поднимался не на лифте, а пешком — рассматривает подъезд. "Когда мне это рассказывают, я чувствую, что люди гордятся", — добавляет художник.

Константин в разговоре со мной поведал забавный момент из своей жизни: «Мне рассказала моя знакомая, что у ее дочери в институте (РИНХ) преподаватель рассказывал о превосходстве частной формы собственности над государственной (эффективности), приводила в пример мой подъезд, мол раньше, при ЖЭКах было невозможно, чтобы кто-то украшал по своей инициативе место общего пользования. Вот так меня и мой случай уже преподают в институте».

Подъезд Константина принес ему местную и национальную известность, благодаря СМИ, осветившим разбирательство, и стал местной достопримечательностью. В мае прошлого года городской отдел культуры наградил художника за проделанную работу по созданию Арт-подъезда в обычной Ростовской панельке, знаком отличия «За заслуги перед городом Ростов-на-Дону».

Константину 56 лет. В 1986 году окончил Ростовское Художественное училище им. Грекова М. Б пишет картины на продажу, участвует в выставках. Основная профессия — художник-оформитель. (фото предоставленно Константином Николаевым)