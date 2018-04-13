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Владимир Добромиров ушел с поста директора воронежского музея им. Крамского
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Владимир Добромиров ушел с поста директора воронежского музея им. Крамского 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Воронежский музей имени Крамского осиротел — с поста директора ушел 71-летний Владимир Добромиров.
Причина ухода, по словам самого Добромирова, — состояние здоровья. Он оставит хозяйственные заботы на нового управленца, а самой займется научной деятельностью.
За 11 лет, которые Владимир Добромиров руководил музеем имени Крамского, учреждение стало настоящей творческой площадкой. Музей принимал у себя признанных мастеров и давал площадку молодым творцам. Он стал одним из первых культурных учреждений Воронежа, который позаботился о людях с ограниченными возможностями. Теперь здесь работает постоянная выставка тактильного искусства для посетителей с нарушениями зрения и есть аудиогиды по основной экспозиции.
Исполнять обязанности директора музея будет Марина Чернова.
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